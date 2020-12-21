旭富製藥大火黑煙空汙不罰 今空品恢復正常

桃園市蘆竹區旭富製藥廠昨天起火爆炸，有2名員工灼傷送醫，1人已出院、1人今天清晨傷重身亡，環保局表示，火災屬突發狀況，空汙部分不開罰，且目前空品狀況已恢復正常。

旭富製藥廠昨天爆炸，現場濃煙密布，充滿濃濃刺鼻味，環保局昨天中午派出20名稽查員到場監測空氣品質，下午4點於下風處竹圍國小量測，測得總揮發性有機物值為1.4 ppm。

環保局表示，火災為特殊狀況，不是刻意排放空汙，且旭富製藥廠昨天發生火災後，立即在1小時內通報，符合空汙法1小時內通報主管機關的規定，因此不裁罰。