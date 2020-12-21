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抗疫國家隊 旭富廠房燒燬

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

抗疫國家隊旭富製藥的生產基地桃園廠昨（20）日中午爆炸起火，延燒周邊五公司、災情晚間才部分獲控制。旭富公告，火災財損粗估8億元，鄰廠賠償金約3,000萬元，大部分生產線燒燬，估重建期間至少需六個月。

旭富廠昨日付之一炬，桃園市消防局救災人員說「旭富製藥桃園廠算是報銷了，國家隊藥廠恐葬送在這場大火中」。至於後續訂單影響待評估，業界認為，旭富明年一整年訂單恐連同大火一同葬身火窟。

旭富公告，昨日午間桃園廠生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災，該公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制，帳務財產損失部分，應可全獲理賠，至於波及隔鄰五家廠商，除了初步賠償金額外，若干責任仍待釐清。

旭富為全球第二大羥氯奎寧（HCQ）原料藥供應商，今年初美國總統川普推薦HCQ為抗新冠用藥，並納入美國緊急使用授權產品，4月間旭富獲蔡英文總統親臨參訪，因此被譽為抗疫國家隊，該公司HCQ上半年庫存、產能也瞬間被搶光，下半年才和緩。

爆炸後，旭富董事長翁維駿親赴工廠了解，面帶愁容並未多做說明。昨日爆炸的旭富生產廠區內，共有三、四座獨立廠房，災情波及兩名男子，其中一名菲律賓移工因三度灼傷，而狀況不樂觀，一名本國籍男子右手掌燙傷，生命暫時穩定。業界指出，廠區重建後仍須主管機關查廠後才能出貨，恐影響旭富明年大部分產能。

對於旭富廠區爆炸案，消防局表示，由於火勢猛烈，更延燒到鄰近五家公司，分別是桃園紙廠、東陽精機、國晟工業、鴻利國際、廣倫潔環保等。業界認為，恐衍生後續賠償問題。

桃園市消防局人員昨晚全力警戒守住一個大儲槽，由於廠區其他工廠也受到影響，火勢持久延燒，業界估計，這座廠房短期之內應無法復工運作，對於旭富外銷訂單所造成的影響，公司仍需深入評估。

旭富現任董事長翁維駿是三商行大股東翁肇喜之子，三商行仍持有旭富逾三成股權。旭富目前資本額7.9億元，公司營業項目有73.7%為原料藥，中間體占21.5%，另有4.73%為特用化學品，產品超過五成銷往歐洲，供應美洲及亞洲市場各占營收比重18%及17%，國內市場只占旭富業績比重近8%。

旭富今年最主要的產品為抗癲癇、抗驚厥原料藥VA series。今年初因新冠疫情爆發、上半年HCQ拉貨強勁，旭富今年前11月營收約26.1億元，年增逾18%，前三季稅後純益6.3億元，年增逾三成，每股純益（EPS）為8.04元。

爆炸

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