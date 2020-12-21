桃市將稽查旭富有無違規

旭富製藥工廠近三年來的例行檢查都合格，市府勞檢處製造業科長蘇志翔指出，旭富近來沒有重大違規事項，也沒有被裁罰過的紀錄，火勢熄滅後將會與火調人員一同檢視有無違規之處，再來評估是否停工或裁罰。

旭富製藥廠昨（20）日傳出配製藥品時爆炸，引燃一桶桶有機溶劑，連兩聲爆炸後火勢瞬間吞噬廠房，消防隊員一度冒險要以強力水柱畫出水線防火牆，但高溫燒破水帶，不得不暫時後撤。

由於大火讓廠區溫度升高，消防員不易靠近，加上東北季風轉強，火星噴分到隔壁的桃紙公司，引燃公司內囤放的紙而迅速延燒，火舌持續伸向東陽精密公司，再延燒國晟，桃紙的火星還延燒到附近的鴻利紡織，估計遭波及的面積，達7萬平方公尺。

有二名員工灼傷送往林口長庚醫院救治，林口長庚醫院表示，一名年約30歲的菲籍移工於昨天下午1點半到院，全身90%以上3度灼傷，有生命危險，已緊急插管並送灼傷中心治療觀察。