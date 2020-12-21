聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市將稽查旭富有無違規
旭富製藥工廠近三年來的例行檢查都合格，市府勞檢處製造業科長蘇志翔指出，旭富近來沒有重大違規事項，也沒有被裁罰過的紀錄，火勢熄滅後將會與火調人員一同檢視有無違規之處，再來評估是否停工或裁罰。
旭富製藥廠昨（20）日傳出配製藥品時爆炸，引燃一桶桶有機溶劑，連兩聲爆炸後火勢瞬間吞噬廠房，消防隊員一度冒險要以強力水柱畫出水線防火牆，但高溫燒破水帶，不得不暫時後撤。
由於大火讓廠區溫度升高，消防員不易靠近，加上東北季風轉強，火星噴分到隔壁的桃紙公司，引燃公司內囤放的紙而迅速延燒，火舌持續伸向東陽精密公司，再延燒國晟，桃紙的火星還延燒到附近的鴻利紡織，估計遭波及的面積，達7萬平方公尺。
有二名員工灼傷送往林口長庚醫院救治，林口長庚醫院表示，一名年約30歲的菲籍移工於昨天下午1點半到院，全身90%以上3度灼傷，有生命危險，已緊急插管並送灼傷中心治療觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言