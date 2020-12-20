旭富製藥蘆竹廠大火延燒 灌救作業持續到21日

中央社 / 桃園20日電

位在桃園市蘆竹區的旭富製藥公司工廠今天中午發生火警，入夜後仍未撲滅，桃園市消防局指出，因燃燒面積大溫度高，被波及的其它工廠有大量易燃物，預計要到明天才能完全撲滅。

「中午先是聽到一聲爆炸聲響，隨後是一股刺鼻氣味」工廠附近民眾表示，附近部分車輛的警報器也因為爆炸聲響而不斷鳴叫，許多民眾外出查看，發現大火已在旭富製藥科技股份有限公司的建物猛烈燃燒。

桃園市消防局獲報後，立即出動人車灌救，消防人員到場後立即布水線進行搶救，但因現場囤放大量禁水性化學物品，猛烈大火及高溫讓水帶都被燒破，先行撤出的消防人員直呼「溫度實在太高。」

消防局指出，現場是1棟地上5層、地下1層的鋼筋混凝土結構建築，初步了解起火處位於第3層，火勢在東北季風助長下，火星四處噴飛，大火迅速蔓延開來，受波及的隔壁紙廠堆放大量回收紙、紡織廠內也有易燃原料，讓大火更是一發不可收拾，導致受波及的工廠內溫度高達攝氏2、300度，加深搶救困難。

火勢猛烈，消防局表示，除起火點的旭富製藥公司，火舌更延燒到鄰近桃園紙廠股份有限公司、東陽精機工業股份有限公司、國晟工業股份有限公司、鴻利國際針織有限公司、廣倫潔環保股份有限公司等5家公司。

看著陷於火海中的公司，有員工忍不住直呼「真的很可怕」。

為避免災害擴大，消防局優先劃設防火牆，並設置搶救及防護區，同時針對火場周遭公司的油槽、瓦斯槽等設施加強防護，雖然有6家工廠起火燃燒，但在消防人員搶救下，成功守住周圍其餘工廠未受波及。

消防局表示，火勢在下午5時32分獲得控制，但入夜後現場的搶救工作仍舊持續，將從晚間開始依據起火工廠的火勢狀況陸續灌救，初估燃燒面積廣達3萬4176平方公尺。由於面積廣大，加上部分廠區仍因高溫難以進入，預計明天才能撲滅，至於財損難以估計。

根據消防局調查，有2名男子在這場火警中受傷送林口長庚醫院治療，其中30歲的菲律賓籍男移工，全身90%三度燒燙傷，送醫後緊急插管，送灼傷中心治療觀察；另一名40歲台籍徐姓男子右手掌燙傷，但狀況穩定觀察中，預期8小時沒大礙後即可出院。

大火

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