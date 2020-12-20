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旭富製藥蘆竹工廠火警2傷 鄰近5公司受大火影響

中央社 / 桃園20日電

位在桃園市蘆竹區的旭富製藥公司，今天中午發生火警，除造成2名男子受傷送醫，更延燒鄰近5間公司，火勢在下午5時32分獲得控制，至於詳細的起火原因及財務損失仍有待調查。

桃園市政府消防局表示，在接獲報案後，派出167名消防人員、20名義消及機場消防人員6名，共193人，62輛消防車、3輛救護車及機場消防車2輛前往旭富製藥科技股份有限公司搶救。

消防局指出，現場是1棟地上5層、地下1層的鋼筋混凝土結構建築，起火處位於第3層，隊員們在抵達現場後立即佈水線進行搶救。

消防局表示，由於火勢猛烈，除發生大火的旭富製藥公司，更延燒到鄰近5間公司，分別是桃園紙廠股份有限公司、東陽精機工業股份有限公司、國晟工業股份有限公司、鴻利國際針織有限公司、廣倫潔環保股份有限公司。

根據消防局調查，有2名男子在這場火警中受傷，其中30歲的菲律賓籍男移工，全身90%三度燒燙傷，另一名40歲徐姓男子則是右手掌燙傷，兩人意識清楚送長庚醫院治療。

旭富董事長翁維駿下午也前往工廠了解火災情況並聽取簡報，他表示，工廠今天沒有上班。對於媒體詢問起火原因及地點，翁維駿只表示，還要再了解，未多做說明。

雖然火場鄰近桃園國際機場，但桃機公司表示，其實大火及濃煙距離機場還有一段距離，並未影響班機起降，消防局除了橫向聯繫警察局、台電、台水、環保局、北區環境事故專業技術小組外，也呼籲民眾及車輛不要靠近事故現場，搶救作業仍在持續中。

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