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英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

聯合新聞網 / 綜合報導
泰雅族獵人楊東波說，能救出邱男是緣分。圖／讀者提供
泰雅族獵人楊東波說，能救出邱男是緣分。圖／讀者提供

37歲新竹邱姓男子騎機車闖中橫便道德基管制站後就失蹤40天，最後被泰雅族獵人楊東波找到並奇蹟生還，家屬先前也承諾將給找到邱男者50萬元的獎金，對此，律師林智群分析此類「懸賞廣告」有3種結果。

律師林智群在臉書表示，其實「懸賞廣告」是民法有規定的一種法律關係，甚至規定的特別仔細，可不是隨便說說的。

他指出3點，第一，如果這個人是被一堆人共同找到，那必須得大家平分50萬元。第二，若是兩個人發現，假設人物A先發現，但先通知家屬的是人物B，照理說，應該先給第一個發現的人物A，但如果家屬已經把錢給人物B，在法律上，家屬的責任已盡，不需要再2次付款，AB兩人該怎麼處理獎金，是AB兩人私下的事情了，並點出若還有糾紛，應該是告不當得利。

第三，「如果獵人不知道這個廣告，發現了還可以領嗎？」，林智群表示「還是可以的，因為法律說這樣也可以。」另外，邱男家屬將於明日（18日）下午2點在東勢農民醫院，當面致謝及親自交獎金给獵人楊東波。

貼文一出有網友提出問題「其他搜救人員的獎金呢？」，林智群表示要找到才算完成，其他網友則表示「敢懸賞就要兌現承諾」。

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