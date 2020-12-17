2020年山難件數創歷年新高！他們怎麼存活過30天 大事件整理回顧
行政院長蘇貞昌2019年10月21日正式宣布開放山林，降低入山門檻並且簡化申請流程，投入資源改善登山步道及山屋等，鼓勵民眾能更親近大自然，加上今年新冠肺炎襲擊，民眾無法出國之餘，紛紛投入國旅，爬山的人也因此大增，但山難也隨之增加。
根據內政部消防署統計，2020年截至12.15日的山難件數，已經創下18年以來新高，事故原因又以「迷路」為最大宗，發生事故群組是以「自組隊伍為高」，年齡層多趨於中高齡，新聞網替大家整理了近年來國內外山難超過30天的案例，想要接近山林前，登山客該做好什麼準備，並且知道風險管理、危機應變。
2017年，台灣一對情侶21歲的梁聖岳與19歲的女友劉宸君在喜馬拉雅山失蹤47天，梁聖岳被找到的時候，女友已經不幸過世。
2人在尼泊爾喜馬拉雅山區跌落山谷後，遲遲等不到人救援，前面三個禮拜他們糧食充足，曾經因為有瓦斯，還吃了兩次熟的泡麵，後來存糧用光，就開始吃油、鹽巴。
在等待救援期間，他們還做出生死約定「誰先掛掉，就吃對方的肉活下去！」，最後女友撐不下去先走一步，但是梁聖岳仍無法「實踐約定」吃女友的肉。
搜救隊在山中發現有禿鷹盤旋，隨即前往搜索，通過山林山溝後，在3600公尺高的瀑布下洞穴，這時後發現了紅色帳篷，但因為難以到達，於是搜救人員爬樹幹下去，才在洞穴找到他們。
而登山經驗豐富的專家雪羊也說，因為這對情侶有足夠的登山經驗和裝備，才能在意外發生後，保護自己不失溫，妥善規劃糧食等待救援，他表示「這不是奇蹟，這是知識的力量」，否則這種情況「一般人連一天都撐不下去。」
發生於2017年，當時29歲的李明翰獨攀能高哈崙橫斷，經能高山、白石山後東下牡丹岩、巴沙灣山至武陵工寮後接上哈崙鐵道。
在5月22日時，他在2309峰附近的鐵道上墜落，深度約20-30米的溪谷，昏迷了一天一夜，醒來的時候發現自己在溪谷，小腿骨折且胸口疼痛。
當時他第一時間待在溪邊一個星期，原地等待救援，後來開始下雨溪水暴漲後，他部分裝備和GPS都被沖走，於是他用右膝蓋及雙手，爬到溪谷旁稍微上方的鐵道上，住在鐵道邊約1週。
6月初時在鐵道上看到直升機飛過，他知道救援行動已經開始，但過了2星期還是沒有救援隊找到他，決定背10公斤大背包，拖著斷掉的左小腿，奮力跪著上攀到稜線，但因為樹冠濃密，還是沒能被直升機看到。
之後他沿著稜線一路跪爬了幾天，到了2457峰時，發現有了訊號，於是打了7通電話，但因為天氣不好，直升機不能飛，又等了好幾天，因為下雨，水很充足，只是糧食只剩一小底片盒的鹽巴。
李明翰決定先到哈崙工作站尋找有沒有遺留的食物，沿途他一邊走，想到時就喊個兩聲來求救，果真到了第三天，就有搜救人員發現了他，他在山上獨處了30天，但他認為這不算什麼，因為他有更長的時間待在山上，如中央山脈大縱走就47天，這還不算最長的。
醫師檢查後發現李明翰雙腿骨折、顱內輕微出血，頸椎受傷、氣胸，他還做了右髖關節的半人工關節置換手術，復原狀況良好。
新竹邱姓男子今年11月6日闖中橫便道德基管制站後，跳下邊坡40天，於15日凌晨被楊姓泰雅族獵人找到，獵人楊東波第一時間看到有人，還以為是屍體，結果聽到微弱呼吸聲後，急忙打給認識的管區警員，並衝到派出所報案。
37歲邱姓男子說，四十天來找不到東西吃，只靠喝水維生，體重從八十公斤降至六十公斤，看見員警及救難人員，一開口就說想吃雞腿便當。救難人員先給他喝水，吃餅乾充飢，邱迅速灌完一瓶礦泉水，一見到家人就說「好餓！想吃雞腿便當！」最後警消合力將他背下山就醫。
40天來，救難人力投入364人次，還出動搜救犬及空拍機。
國內知名的玉山挑戰者和攝影嚮導吳金倉表示，邱男躲在洞穴是關鍵，可以遮風擋雨，維持溫度避免失溫，有了遮蔽的地方休息保存體力，才能撐到現在。
另外搜救人員則認為邱男可以在只喝水的情況下存活這麼久，有一個關鍵是後期都在「躺著睡覺」，保存體力，才能撐到尋獲。
邱男家屬表示，將於本月18日在東勢農民醫院，頒發50萬元獎金給發現邱男的恩人楊東波，表達謝意。
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成為登山客前：
先搜尋資源，不論是網路或是國內外書籍，或是參加登山客講座分享會活動，另外開始體能訓練，透過慢跑或是游泳等有氧運動提高肺活量。
另外可以加入登山組織或是團體，找到一起爬山的朋友，有前人的帶領可以更快進入狀況。
建立安全觀念：
隨時補充水分、帶上傳統地圖及指南針、學習登山入門基本急救技能、熟悉登山地圖和路線、攜帶緊急食品，不要為了減輕重量不攜帶，必要時可能會救命，最後要讓外界知道你的登山行蹤，出發前設定登山留守人和緊急聯絡人。
裝備整理技巧：
做好防水，用防水袋包好衣物和地圖、重要物品放在腰包便取用處、登山服採洋蔥式穿搭，選擇排汗類型，不要棉質和會吸汗材質、攜帶登山杖減輕膝蓋壓力、選擇登山防水透氣夾克、食物以有飽足感和不占空間為主、選擇正確適合自己的登山包。
有關山域活動安全遇險時應變資訊，消防署於民眾版網頁的「防災知識頁面」及消防防災館「防災知識頁面」供民眾參考，並轉載相關單位登山安全教育提供民眾參考，如爬山前注意事項登山活動前，相關安全注意事項：
1) 台灣山林悠遊網：https://bit.ly/2OdDjar
2) 內政部營建署：https://bit.ly/2NO8f0u
3) 國家公園入口網站：https://bit.ly/2UK0OtX
4) 教育部體育署：https://bit.ly/2uhy1l1
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