2025退休力大調查／陳俊彥 滑水又練唱 退休更熱血

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
最年長滑水參賽者陳俊彥用行動證明，退休不是終點，努力學習新事物，不會受年齡局限。 圖／嘻嘻哈哈國際滑水學校提供
最年長滑水參賽者陳俊彥用行動證明，退休不是終點，努力學習新事物，不會受年齡局限。 圖／嘻嘻哈哈國際滑水學校提供

陳俊彥站在台北國際滑水公開賽頒獎台上，全場響起如雷掌聲。這位全場最年長的參賽者獲頒「特別獎」，他接觸快艇滑水僅兩年。退休前是台灣銀行高階主管的他，從未想過人生會在八十一歲迎來如此熱血的篇章。

「我一開始以為滑水很簡單。」陳俊彥從小愛運動，長年游泳，中年也打網球、高爾夫球。看女兒與孫女滑水，輕鬆自如的模樣讓他心癢難耐，決定親自體驗。

沒想到第一次嘗試，他根本沒辦法站上滑板，好不容易站起來，三秒內又摔進水裡。

甚至教練也婉拒，指出他腿部肌力不足、平衡感不佳，妻子也勸他別冒險，但這些挫折反而激起他的鬥志。他開始重量訓練，特別加強腿力，從深蹲、抬腿到核心訓練，苦練一年，終於通過教練測試，如今他已能穩站滑板，快意乘風破浪，「第一次滑起來時，岸上好多人鼓掌，我這個爺爺滑得普通，但歡呼聲讓我很感動」。

在台銀工作多年，陳俊彥習慣高壓與高標準，他把兢兢業業的態度，用在學習新事物上，除了滑水，他還挑戰自己最害怕的「唱歌」，「如果會唱歌，就可以跟朋友有更多互動，生活會更有樂趣。」他看過很多人退休後，手機一滑、電視一開，就耗掉一天，「銀髮族最危險的，就是失去生活目標」。

「夕陽不會無限好，但你快樂，人生就不一樣。」這是陳俊彥的座右銘。從銀行主管到滑水爺爺，他用行動證明：退休不是終點，而是第二次青春的起點。

