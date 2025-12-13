聽新聞
2025退休力大調查／林琼姿 一個人壯遊 追夢不停歇

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
家庭主婦林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。本報資料照片
很多家庭主婦一輩子擺脫不了責任，但全職媽媽也該像上班族，有一天可以退休。」有五十多年主婦資歷的林琼姿，原是中學教師，為了子女，毅然「從校門遁入家門」，當起全職媽媽。前半生盡心扮演賢妻良母，「功成身退後，就該做回自己。」廿多年來，她巡迴演講、持續寫作，已出版十四本著作。

林琼姿把子女拉拔到醫學院和法學院，但真正放在心底的夢想是「環遊世界」，她也真的親身實踐。將近八十歲高齡，林琼姿獨自踏上一○八天的壯遊，遊歷廿一個國家、停靠廿四個港口。她在旅程中結識各國朋友，因口才佳而舉辦三場演講，還以流利英、日語接受國外電視台採訪。

高齡獨旅最常被問到體力。林琼姿的答案非常實際：「體力可以訓練。」出發前八個月，她開始固定運動，幾乎每天搭捷運到淡水金色水岸，或新店碧潭的環湖步道慢跑、快走，鍛鍊心肺。

效果也令人驚豔，在希臘爬坡上碉堡時，她比同行的年輕旅伴早到十幾分鐘。她認為保持健康是退休後最重要的事，「有健康的身體，就可以做任何事情」。

林琼姿的旅行原則很簡單，就是「帶著熱情出門」。她主動交朋友、問候同行旅客、與不同國家的旅人開心聊天。很多女性出不了遠門，是放心不下老公、孩子甚至孫子，林琼姿卻直爽地說：「家裡有沒有你，根本沒差。」她環遊世界回來，家裡一切如常，更慶幸自己勇敢出發，「我今年才八十一歲，還有很多夢想要去追求」。

退休力 退休 銀髮族

相關新聞

2025退休力大調查／林琼姿 一個人壯遊 追夢不停歇

很多家庭主婦一輩子擺脫不了責任，但全職媽媽也該像上班族，有一天可以退休。」有五十多年主婦資歷的林琼姿（上圖，本報資料照片...

2025退休力大調查／陳俊彥 滑水又練唱 退休更熱血

陳俊彥（上圖，嘻嘻哈哈國際滑水學校提供）站在台北國際滑水公開賽頒獎台上，全場響起如雷掌聲。這位全場最年長的參賽者獲頒「特...

2025退休力大調查／精采熟年 提早練習社會連結

周末清晨，世界還在酣眠，關渡醫院院長陳亮恭騎上自行車，從家中出發，沿著淡水河騎至關渡、淡水，也許坐下來喝杯咖啡，也許繼續...

2025退休力大調查／迎超高齡社會 退休準備嚴峻

韌性指面臨突發事件或日常壓力時，快速準備、吸收、適應、學習、轉變並恢復的能力。新冠疫情以來，國際秩序與人們生活節奏重塑，...

2025退休力大調查／攻守兼顧 為退休開銷尋活水

連續五年退休力大調查，財務準備分數在退休五力中名列前茅，每年都超過六十五分。但若說人生下半場可以不為財務煩惱，大多數的人...

2025退休力大調查／周妮萱 存一半收入 預約後半生

周妮萱大家叫她「凱特」，是台灣創意高齡（Creative Ageing）推動者。卅歲就成為家庭照顧者，體認長大變老的路上，身體照顧之外更要有心智肌耐力的養成。她結合創齡與服務設計，開展「創意健康」的福祉思維與行動實踐，她深信，超高齡時代，「跨」是最重要的事。

