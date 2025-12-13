2025退休力大調查／精采熟年 提早練習社會連結

周末清晨，世界還在酣眠，關渡醫院院長陳亮恭騎上自行車，從家中出發，沿著淡水河騎至關渡、淡水，也許坐下來喝杯咖啡，也許繼續往前騎，早上五點多出發，返家已近中午。在「退休準備指標」中，每周運動且達到一五○分鐘是健康行為，陳亮恭笑說自己是「周末戰士」，但這有研究根據，集中時間運動，周末補課，一樣有效果。

上個月金馬獎頒獎典禮當天，民歌五十馬拉松開唱七個半小時，同一時間，政大教授、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲舉辦「鑫光閃耀音樂會」，現場三百個座位，座無虛席。去年她第一次舉辦個人演唱會，以「如願音樂會」作為六十歲生日禮物，今年更多好友共襄盛舉，讓她工作再忙也要練唱，用美聲發揮正向影響力。

退休五力 自在獨立最優

連續五年退休力大調查，「自在獨立」在退休五力表現最佳，「社會連結」前四年墊底，今年以零點一分之差，由「健康」落入最後一名。健康與社會連結取得高分不易，但財務若是生活基礎，要想過著有品質且精采的老後人生，打造健康韌性與社會連結，刻不容緩。

陳亮恭表示，「退休準備指標」的題目設計主要問執行度，相對嚴格，填答者若思考實際執行狀況，覺得自己沒有做到或沒有準備好，可能就下修選填答案，使得分相對較低。但填寫「退休準備指標」也是一種提醒，針對指標中項目進行盤點並自我檢視，提醒老後生活的重要事項。

2025退休力關鍵數字 製表／蔡宗宇、魏忻忻

「退休準備指標」中的健康行為包括運動習慣、注意飲食和定期接受健檢等，近五年統計顯示，有固定健檢、洗牙等健康行為的比率隨年齡上升，但卅歲以下未達成者仍有二成一到二成五，為各年齡層最高。另外。五年來接受重訓比率大約維持三成，但選擇綜合運動比率不到一成。

陳亮恭指出，近年在政府與民間大力提倡下，許多民眾開始培養運動意識並建立習慣，不少人對預防肌少症已有概念，大多知道透過重量訓練、攝取適量的蛋白質可維持肌力。但基礎的健康習慣，如定期健康檢查，接受洗牙維持口腔健康，進行視力與聽力檢查等，必須挪出時間至醫療院所，需要更強的執行力，更有待進一步的宣導與提醒。

綜合運動 兼顧強身健腦

近五年選擇綜合運動比率不到一成，陳亮恭指出，綜合運動指需要記憶動作，例如舞蹈或籃球等，身體活動的同時也動腦，優於單純的跑步或走路。他也鼓勵大家到戶外運動，原本沒有運動習慣的他，疫情期間自覺活動量變少，體能下降，先是利用跑步機運動，現在到戶外騎車，感受路的高低起伏、溫度和光影變化，讓運動更有趣。

活躍好學和自在獨立、社會連結屬於心靈層面的退休力指標，前兩項歷年調查分數皆不低。調查顯示，願意了解新的社會趨勢、新的價值觀者、持續接觸新事物、新資訊，如閱讀、接觸影音、參加活動者，各年齡層皆接近八成。但社會連結分數始終不高，有從事志工的經驗或門路、管道者，僅有二成五。