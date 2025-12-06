2025退休力大調查／攻守兼顧 為退休開銷尋活水

連續五年退休力大調查，財務準備分數在退休五力中名列前茅，每年都超過六十五分。但若說人生下半場可以不為財務煩惱，大多數的人應該都沒有十足的把握。現今理財工具雖多，資訊發達，只是通膨、詐騙也如影隨形，加上長壽成常態，專家建議，盡早理財、培養金融素養、延後退休並保持與職場連結，才能打造財務韌性，面對挑戰。

警覺詐騙 避免老本沒了

近五年來，「知道自己可領多少退休金，但覺得不夠」的比率，每年都超過六成。預估未來退休後，個人每月生活費大約需要多少錢？選擇三萬元以下人數逐年遞減；選擇三萬元到五萬元，甚至五萬元以上的人數漸漸變多。另外，退休後想要繼續工作比率持續升高，今年調查發現，四十到四十九歲有五成七想要繼續工作，退而不休。

政大教授、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲指出，超高齡社會來臨，人生周期變長，必須「更早開始，存更多錢。」健康永續教育基金會董事長邱淑媞表示，成為健康、財務穩定的長者，是每個人都需面對的生命課題。關渡醫院院長陳亮恭則指出，退休後重返職場比率愈來愈高，除了維持社會連結，也彌補財務的不足。

「退休準備指標」推出逾五年，王儷玲指出，這五年來財務準備難度變高，除了勞保破產壓力，隨社群與數位工具發展，被有心人士利用，詐騙猖獗程度超乎過去想像，民眾必須更有金融識能與素養，才能保住辛苦攢下的資產。

王儷玲指出，財務韌性受現金流、預備金，還有最關鍵的金融素養影響。金融素養是擁有正確的金融理財知識與價值觀，運用這些知識做出有效決策，而非道聽塗說，容易被聳動誇大的宣傳欺騙。人類行為很難被改變，但還是要克服盲點，相信遵守公平待客原則、充分揭露風險的正派金融單位，若要保本，可考慮信託或為年金。

重返職場 比率愈來愈高

陳亮恭指出，全球已開發國家退休準備都有相同的現象，退休後重返職場的比率愈來愈高，台灣也是如此，一是退休後後仍希望維持社會連結、二是原先以為準備好的財務狀況，受通膨等因素影響，不足以維持理想的生活品質。

依據世界經濟論壇報告，世界各國退休制度中，若單純依靠政府規畫的退休金，平均只能用十二到十三年，以目前實際退休年齡計算，平均最多到七十五歲，但台灣人平均壽命來到八十點七七歲。陳亮恭指出，平均百歲的年代指日可待，退休後若缺乏工作以外的現金流，恐難以完全支應退休生活。

另，目前全球經濟發展，財富多集中在科技業，陳亮恭說，經濟指標亮眼不等於全民富有。加上國人財富多投入房地產，有人形容台灣老人「窮得只剩下房」，建議退休後仍應保有現金流或投資所得。

退休規畫 年輕就該開始

中信銀行個人金融執行長楊淑惠建議，退休財務規畫不限即將退休的人，應從年輕時開始累積，可借助數位工具，依據自身目標，試算金額，掌握資金與缺口，透過理財帳戶專款專用，設定目標，追蹤達成。邱淑媞指出，「繼續工作是免於貧窮的最好的辦法。」政府應打開六十五歲退休年限天花板，並將請領退休金年齡延後，讓繼續工作成為獎勵。