2025退休力大調查／陳柏同 現在做的事 日後皆養分

「厚生」出於尚書，「令民生計溫厚、衣食豐足，謂之厚生。」厚生基金會持續推動社會工程，醫療奉獻獎、無管人生、建置全台AED網路地圖等，執行長陳柏同身為厚生基金會掌門人，近年將觸角延伸到癌藥基金、罕病關懷與醫療ESG等公共健康促進倡議，不負「厚生」之名。

對於退休，陳柏同坦承沒有認真思考過，但從過去至今，一直投入社會參與，參與青商會、扶輪社，進修EMBA，不論人際社交、財務規畫、持續學習，一切自然而然融入生活。「退休並不是什麼都不做，而是Take a break，卸下財務和時間的壓力。」雖然目前尚未確切設定理想退休生活藍圖，但現在每天做的事情，都是日後養分。

陳柏同認為，退休生活是一種新的開始，有機會重新定義自我價值，能發揮興趣專長。對於老後生活，朝向三個目標，一是公共參與，透過個人興趣或專長，不要低估自己對社會的正向貢獻。二是培養興趣，希望有更多時間和精力可以學習新事物，獲得成就感、讓生活多點變化。三是活力老化：持續學習、運動與健康飲食，保持身心活躍。

「只要認真過日子、充實自我，不需要害怕未來的變化。」陳柏同分享，目前的工作狀態都是團隊合作，三不五時聚會，但他也能享受獨處，周末假日可以不出門，安靜閱讀。「獨處」也是一種社交能力，尤其社會結構改變，單身及獨居現象日益普遍，應該要在獨處與社交找到健康平衡。