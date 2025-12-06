2025退休力大調查／周妮萱 存一半收入 預約後半生

周妮萱大家叫她「凱特」，是台灣創意高齡（Creative Ageing）推動者。卅歲就成為家庭照顧者，體認長大變老的路上，身體照顧之外更要有心智肌耐力的養成。她結合創齡與服務設計，開展「創意健康」的福祉思維與行動實踐，她深信，超高齡時代，「跨」是最重要的事。

不惑之年的周妮萱自稱是叛逆的資深家庭照顧者。她說，卅歲前經歷長照，當時父親罹癌，每天往返家裡、醫院，啟發思索長大變老這件事，也體認到金錢的現實層面，雖然健康很重要，但如果缺乏經濟底氣，每天都會被壓力追著跑。

設計並教學超過數百場創齡活動，周妮萱說，退休生活要及早準備，而人生不是慢慢變成「老爺爺、老奶奶」的過程，而是「Grow old」，每一天都在長大，包括心靈的滋養。年老常與衰弱、孤寂、失能畫上等號，令人害怕，不過，「你怎麼看待老年，將來老年就會怎麼回應。」

周妮萱很早體認，年輕努力耕耘，就會有好收藏。正面看待老年，關注身體健康，也重視心理、心智健康。在財務方面，努力把收入的三分之一甚至二分之一拿去儲蓄投資，即使邁入老年，也能擁有生活尊嚴。

周妮萱認為老後生活要培養三種能力，創齡超能力：透過創造力豐富老後生活，開發人生下半場潛能。心智肌耐力：學習新技能、參加藝術活動，促進心理健康、培養獨處能力。三是退而不休的心態：把退休視為人生另一階段的開始，不完全停止工作或活動，為自己而活。