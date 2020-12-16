願景／2020退休力大調查：人生有苦有樂規畫和愛最重要

專為銀髮族設計人生規畫的美國公益組織「Encore.org」創辦人馬克．費德門形容，五十歲以後的日子，雖然充滿矛盾和掙扎，卻也是個「獨特又完整的時期」，每一步都是新的嘗試。不論培養興趣、投身公益，甚至再創事業第二春，退而不休已成時代新趨勢，我們如何演出精彩人生下半場？

政大商學院特聘教授別蓮蒂認為，迎接年老人生時，財務和健康雖是兩個基本支柱，若想追求生活好品質，更需要注重「心靈層面」的完整性。她舉例，有錢人因身體狀況不佳需頻跑醫院，因病痛行動受限，或是缺乏親友而成為厭世老人，生活也不會愉快。

登上熱門Podcasst頻道開講，頓時成為時下文藝青年眼中最酷老人的麥可周，靠著「減法」規畫老年生活，捨棄多餘欲望，用手中資源走一步算一步。從銀行退休後，他便接手經營一間老漫畫店，不求賺錢只為興趣，也讓自己有個生活目標。

豈知當了幾年店長，偶然幫一位學者尋找老漫畫時，麥可周心底逐漸湧現傳承租書店文化的使命感，接著又認識許多對創作及出版有興趣的年輕人。從賺錢到健康，再釀出心靈收穫，「我覺得可以和年輕人一起繼續成長，無憾了。」如今小店成為忘年之交的培養皿。

今年六十九歲的張台勝則以「騎重機」兜風紓解壓力，妻子罹患慢性病，姊姊因失智症住進安養機構，退休生活等著他的並非悠閒，而是一連串長照責任。

「我偶爾會後悔年輕忽略了家庭。」張台勝在台灣電力公司做到中階主管，負責設備採購及檢測工作，半輩子都處於忙碌職涯中。雖然自己也有輕微糖尿病，前年更騎單車出車禍，但他告訴自己「這條命必須留給家人。」

帶領長者走向海洋的「不老水手」行動策畫人王梅當了卅年記者，離開媒體後投身公益領域，再考上博士班研究成人教育，迄今已成功培訓兩百餘名中高齡水手，最年長者達八十六歲。

王梅還在跑新聞時就覺得，有關「老」的報導面向非常單一，明明初老、中老、老老是完全不同的狀態，但常被大眾混淆，「提到老人就是長照」，高齡議題等於醫療議題。她認為，這是對老的岐視。

於是不老水手力抗舊思維，他們愛上戶外運動及海洋保育，替當代銀髮族創造新路。回憶起離職報社當下，王梅說「我當時唯一想做的事情是寫作，並跟隨自己心中的聲音，做一些不一樣的事情。」

種田是許多人心中退休規畫，說不定可排上退休願望前三名。曾被商業周刊列為全台三大最老直播主的王星威，人生第二春目標便是「王老先生有塊地」，沒想到在田裡卻是各種曬傷、咬傷，扭傷等著他。

從總經理職位退休的王星威職涯順遂，種田時卻意外出包，他自嘲，還好颱風吹壞了農作，讓他有理由逃回台北。但畢竟曾是高階主管，王星威事後痛定思痛得出一結論「退休一定要用第二人生想像，才能找到答案。」

找到自己的角色還不夠，更要考量演出未必成功，王星威認為，必須「多思考幾個劇本，才能夠找到跟你比較搭的。」當過白領、農夫、講師，王星威決定接下來要當YouTuber，更已在積極籌畫中，這是他的人生第四次揭幕。

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