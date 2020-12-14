願景／2020退休力大調查：養老防兒？這招可保存血汗錢

人口快速老化趨勢下，高齡者財產保障與安全也是維繫優質老年生活很重要的課題。許多人開始利用「安養信託」進行財產的管理運用，讓辛苦一輩子攢下的血汗錢得以保全，並確實為自己所用。

信託公會秘書長呂蕙容表示，有部分民眾辦信託是「養老防兒」，安養信託兼具財產保護和資金控管的特性，成為退休理財不可或缺的配備。

信託公會統計，截至今年第二季止，安養信託受益人共2萬6213人，信託財產共297.15億元；相較於五年前的6千多人、82億多，成長了三倍多。

信託公會理事長雷仲達指出，老人要達到安養及退休目的，保護財產安全是一個重要的前提，而年紀大的長者成立安養信託把財產交給銀行管理，可以形成一道安全閥保障老人的財產安全，並專款專用，讓民眾退休後財產使用更有計畫，而且保全，不會被濫用或被詐騙。

呂蕙容表示，安養信託業務量愈來愈大，有為了養老防兒照顧自己，有子女是為了照顧父母避免爭產紛爭，目的很多元，可量身訂做。

呂蕙容舉例，有位80多歲老先生在太太過世後一人獨居，老先生有三女一男，各自成家後都住在外地，老先生不想麻煩小孩，想去住養老院，所以把房子賣掉。女兒們很擔心爸爸賣房子要養老的錢，會被小兒子藉故借走或遭不當挪用。

老先生就辦理安養信託，將賣房的錢移轉至受託銀行名下，由信託資金支付自己入住安養機構及生活的費用，不必擔心年老失智無法管理財產，也可有效隔絕他人對自己財產的覬覦，照顧好自己，達到不麻煩小孩的目的。

另一個案例是林老太太在先生過世後就搬去跟大兒子住在一起，但身體狀況越來越差，最近還有輕微中風的現象，現在照顧老太太的錢都是過去先生遺留下來的，女兒擔心媽媽把老本交給大哥，若大哥亂花反造成她和弟弟的負擔。

老媽媽辦理安養信託，由女兒和小兒子擔任信託監察人，約定由信託專戶支付林老太太的生活費、醫療費及看護費用等，並依照信託監察人的指示給付其他臨時款項。

李奶奶的狀況又不一樣，呂蕙容說，李奶奶想將自己的財富移轉給孫子，為十歲的小孫子設立教養專戶，但擔心錢到小孩名下會被他的父母挪用、花光，無法達到隔代照顧孫子的用意，也怕太早把錢全都給孫子，孫子會敗光家產，失去目標、不知長進。

李奶奶就設立一個以李奶奶為委託人，孫子為受益人的他益信託，並由孫子的舅舅擔任信託監察人。信託財產由李奶奶每年利用贈與免稅額度220萬轉入信託專戶，受託銀行受託管理信託財產，約定李奶奶過世後，每年再自信託專戶給付20萬給小孫子，直到信託財產用罄或孫子年滿卅歲時，再將剩餘的信託財產全數交付給孫子，完成李奶奶關愛孫子的目的。

還有一個案例是老太太有三個兒子，分別都有繼承丈夫（父親）的遺產，其中最小的兒子是身心障礙者，原由老太太照顧，但老太太已高齡也有失智現象，改用哥哥們接手後續照顧，但哥哥們無法隨時在旁看顧。

於是最小的兒子辦理信託，二位哥哥擔任信託監察人，信託資金支付小弟未來的醫療費、安養機構、看護費，二位哥哥也可視小弟的實際需要指示撥款。讓小弟可獲妥善照顧，避免小弟的資產遭有心人士覬覦，全家都放心。