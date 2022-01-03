地震規模6.0 新北啟動「黃單」建物安全巡查

東部外海今天下午發生芮氏規模6.0地震，新北市最大震度4級，工務局啟動列管的12件「黃單」建物安全巡查機制。消防局也召集特搜人員整備待發，以因應可能災情發生。

工務局副總工程司陳德儒向中央社記者表示，在九二一地震後所列管的「紅單」建物，由於有立即危險性，都已陸續都更或拆除，解除列管。至於12件黃單建物，市府都會密切關切並給予單一窗口的協助。

他表示，在今天地震後，工務局就啟動安全巡查的工作，透過單一窗口機制進行連繫，以確實掌握列管建物震後情況，初步了解，各列管建物現況並沒有額外的損壞情形發生。

他表示，這12件黃單建物大多已沒有人居住，許多建物都在進行危老都更或重建，少數有人居住的建物也已在市府輔導協助下進行結構補強。若有安全疑慮，市府會提供建物結構免費的初步評估或詳細評估等協助，必要時介入輔導，以確保民眾的居住安全。

此外，為迅速因應可能的災情，新北市消防局在震後於消防局南雅分隊集結特搜人員，積極整備相關搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時待命趕赴災區救援。

消防局長黃德清表示，保護民眾生命為消防人員使命，快速動員集合救災能量，才能爭取黃金救援時效，並快速應變災害，將傷害減至最低，以確保民眾生命財產安全。