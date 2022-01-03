地震後最辛苦的人？ 內行指「這3職業」超累：要加班了

今（3）日17時46分東部海域附近發生地震，根據中央氣象局資訊此次的地震規模達6.0，其中又以雙北、宜蘭出現最大震度皆為4級。對此，便有網友好奇詢問「地震完後做哪些工作的人會說X（髒話）？」

原PO於PTT八卦板上以「地震完後做哪些工作的人會說X？」為題發文，表示以在地震發生後沒有重大傷亡為前提下，「地震完後哪些人會嘆口長氣說：吼X…」，對此，他也先點名捷運巡軌人員、台電員工、設備工程師等，也詢問其他網友「地震完後做哪些工作的人會說X？」

此文一出，許多網友留言表示，「國軍吧，公差出起來」、「拆鷹架的工人」、「窗外工人」、「要洗餐廳廚房堆高高的盤子」、「酒沒放好的大賣場員工」、「記者」、「認真回，鐵路」。

其中「氣象預報員」和「警消」都被許多網友點名，「氣象局預報員吧…幾分鐘內要交報告」、「消防啊，就算沒事也要出去巡視」；但意外的是，也有多人點名「設備工程師」，直言「設備，哭死」、「設備現在都在寫加班單了」、「設備停機是真的很哭」、「設備工程師已經訂好宵夜了」。