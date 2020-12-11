尷尬！天兵情侶併桌用餐要求「勿搖桌」 不知地震網笑翻

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界處，地震次數頻繁，地震對台灣人民來說早已是見怪不怪。台灣宜蘭近海10日晚間9點19分發生規模6.7地震，嚇壞全台民眾。然而，在許多人感受到地震所帶來的搖晃感和恐懼感的同時，卻有人絲毫沒有意識到地震的來襲而鬧出一齣笑話。

一名年輕網友昨晚在Dcard上發文表示自己在用餐時坐在隔壁的一對情侶要求他不要搖晃，但這要求讓他很無言，並詢問其他網友到底該怎麼回應這對情侶？沒想到此貼文一出，讓一堆網友笑翻紛紛留言詢問原po後續發展。

原po在Dcard有趣板發文表示，自己吃晚餐時因為店家座位額滿，因此跟一對情侶併桌用餐。但在用餐期間突然發生地震，大約搖晃了至少10秒，結果一起併桌用餐的情侶皺眉對望後開始低聲咕噥，過沒多久就對他提出不要一直搖晃桌子的要求，讓他感到無奈也不知如何回答。

此貼文一出有許多網友留言直呼太好笑了，「他們是怎麼活到現在的」、「笑死，你到底回什麼，我真的好想快點知道」、「為什麼覺得莫名好笑」、「難怪是情侶」、「他們蠻配的」、「笑到不行，腦海瞬間有聲音」，「笑死，求後續」。