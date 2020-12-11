超可怕！昨晚是繼921後第七強震？ 帶你回顧台灣近10年強震

台灣東部海域10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7強震，全台明顯感受劇烈搖晃，所幸地震深度近77公里，各地感受震度大幅下降至4級。然而，昨晚的劇烈搖晃讓不少民眾憶起21年前可怕的921大地震，而這場地震也是自921大地震以來第7大強震。

921大地震後的台灣七大強震有哪些？

一、1999年南投集集921大地震

1999年9月21日凌晨1點47分，一陣地動山搖，全台民眾都從睡夢中驚醒了。南投集集地深8公里處發生芮氏規模7.3強震，全台各地引發災情，造成2415人喪生、11305人受傷、29人失蹤，甚至超過10萬間房屋倒塌。如今，雖然當年被破壞的地景、房屋早已修復，但921強震造成的陰影仍在人們心中揮之不去。

二、2004年宜蘭蘇澳地震

2004年10月15日中午12點08分，宜蘭蘇澳東方約101公里外海處，發生芮氏規模7.1、深度91公里地震。全國人民明顯感受搖晃，以宜花地區5級震度最大，其餘縣市也有4級至1級震度。

三、2006年恆春地震

2006年12月26日晚間，屏東恆春地區發生規模6.7的大地震，墾丁南灣里路面到處出現龜裂的地塹。圖／聯合報系資料照片

2006年12月26日晚間8點25分，屏東恆春外海40.2公里處發生芮氏規模7.0地震，地震深度約44公里，各地震度以屏東5級最大，全台各地皆有感地面強烈搖晃，搖晃時間超過1分鐘。稍晚又再發生規模6.4、規模5.2餘震，這是恆春百年來規模最大地震，造成高屏部分地區通訊電力中斷，各地紛紛傳出嚴重災情。

四、2009年花蓮地震

2009年12月19日晚間9點02分，台灣東南方21.4公里處、花蓮外海發生芮氏規模6.9強震，深度43.8公里。地震搖晃劇烈，花蓮地區震度高達7級，當地多處民宅龜裂、外牆倒塌，部分路段發生落石坍方，而其它縣市也有5級至1級震度。

五、2002年花蓮331大地震

一處民宅在331大地震中嚴重傾斜倒塌。圖／聯合報系資料照片

2002年3月31日下午2點52分，宜蘭縣東南方外海55公里處發生芮氏規模6.8、深度13.8公里的淺層地震，搖晃程度全台皆有感，以宜蘭震度6級最大，花蓮、台北、苗栗及南投5級震度，其它縣市也有4級至2級震度。

雖震央位於東部外海，但災情卻明顯集中於台北市。最嚴重的是，當時台北101大樓正在興建中，停放於51樓的起重機掉落地面，砸中多部汽機車，也有多名施工人員遭重物砸傷，造成5人死亡、6人受傷。台北各地也傳出不少民眾被落物砸傷意外，造成上百人受傷。

六、2001年花蓮地震

2001年12月18日中午12點03分，花蓮縣東邊外海約106公里處發生芮氏規模6.7、深度12公里的淺層地震。雖震央離台灣有百里之遙，但全台民眾皆有感受搖晃，宜蘭最明顯感受4級震度，其它縣市也有3級至1級震度。

七、2020年最大地震

昨晚九時十九分東部海域發生芮氏規模六點七地震，全台高達十縣市都震出四級震度，台北捷運昨部分路線則一度慢速行駛甚至停駛。氣象局不排除一周內會有規模四以上的餘震。 記者曾原信／攝影

2020年12月10日晚間9點19分，發生今年最大地震，芮氏規模6.7，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，地震深度76.8公里，全台各地皆感受明顯搖晃，北宜花震度達4級以上。

不少民眾被地面劇烈搖晃給嚇壞了，有民眾形容地震左右、上下搖晃，搖晃時間約15秒左右，不少逃到室外的民眾擔心有餘震而久久不敢進入屋內。惟傳出北捷部分路段一度慢速行駛甚至停駛，所幸強震沒有帶來傷亡消息，不過氣象局也不排除未來一周內出現規模4以上餘震。

無法忘懷強震帶來的嚴重傷亡

一、2016年台南永康「維冠金龍大樓」嚴重倒塌

劉、黃2受災戶對台南市府工務局請求國家賠償，也是維冠大樓倒塌案由災民向台南市府等政府機關請求國賠審結的第1案。圖／本報資料照 邵心杰

2016年2月6日上午3點57分，屏東縣政府北偏東方27.1公里處（近高雄美濃地區）發生芮氏規模6.6、深度14.6公里淺層地震，台南市新化地區明顯感受7級最大震度。

此震造成台灣多處樓房倒塌，其中最廣為人知的台南永康「維冠大樓」嚴重倒塌，警消即刻趕往搜索救災，搜索任務執行近2周才確定該震造成維冠大樓住戶共115人死亡、104人輕重傷，是該震中死傷最嚴重災區。

二、2018年花蓮「雲翠大樓」倒塌釀14死意外

花蓮雲翠大樓地震倒塌釀14死，花蓮地院法官認為建商、建築師、土木技師都有疏失，各判刑5年。圖／資料照片

2018年2月6日晚間11點50分，花蓮發生芮氏規模6.0強震，花蓮民眾明顯感受7級震度，當地2家飯店、2棟大樓及多處聯外道路橋梁毀損，造成17死、282人輕重傷的不幸消息。

其中，雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌，大樓1、2樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃生，就造成14人死亡的悲劇。日後，檢方清查雲門翠堤大樓的設計、施工、日後使用及變更狀況，認定雲門翠堤大樓存在設計缺失，且大樓鋼筋強度只有一半，明顯偷工減料，將建商、建築師、土木技師等3人依涉嫌業務過失致死罪提起公訴，花蓮地院法官認為3人都有疏失，各判刑5年。