超可怕！昨晚是繼921後第七強震？ 帶你回顧台灣近10年強震
台灣東部海域10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7強震，全台明顯感受劇烈搖晃，所幸地震深度近77公里，各地感受震度大幅下降至4級。然而，昨晚的劇烈搖晃讓不少民眾憶起21年前可怕的921大地震，而這場地震也是自921大地震以來第7大強震。
921大地震後的台灣七大強震有哪些？
一、1999年南投集集921大地震
1999年9月21日凌晨1點47分，一陣地動山搖，全台民眾都從睡夢中驚醒了。南投集集地深8公里處發生芮氏規模7.3強震，全台各地引發災情，造成2415人喪生、11305人受傷、29人失蹤，甚至超過10萬間房屋倒塌。如今，雖然當年被破壞的地景、房屋早已修復，但921強震造成的陰影仍在人們心中揮之不去。
二、2004年宜蘭蘇澳地震
2004年10月15日中午12點08分，宜蘭蘇澳東方約101公里外海處，發生芮氏規模7.1、深度91公里地震。全國人民明顯感受搖晃，以宜花地區5級震度最大，其餘縣市也有4級至1級震度。
三、2006年恆春地震
2006年12月26日晚間8點25分，屏東恆春外海40.2公里處發生芮氏規模7.0地震，地震深度約44公里，各地震度以屏東5級最大，全台各地皆有感地面強烈搖晃，搖晃時間超過1分鐘。稍晚又再發生規模6.4、規模5.2餘震，這是恆春百年來規模最大地震，造成高屏部分地區通訊電力中斷，各地紛紛傳出嚴重災情。
四、2009年花蓮地震
2009年12月19日晚間9點02分，台灣東南方21.4公里處、花蓮外海發生芮氏規模6.9強震，深度43.8公里。地震搖晃劇烈，花蓮地區震度高達7級，當地多處民宅龜裂、外牆倒塌，部分路段發生落石坍方，而其它縣市也有5級至1級震度。
五、2002年花蓮331大地震
2002年3月31日下午2點52分，宜蘭縣東南方外海55公里處發生芮氏規模6.8、深度13.8公里的淺層地震，搖晃程度全台皆有感，以宜蘭震度6級最大，花蓮、台北、苗栗及南投5級震度，其它縣市也有4級至2級震度。
雖震央位於東部外海，但災情卻明顯集中於台北市。最嚴重的是，當時台北101大樓正在興建中，停放於51樓的起重機掉落地面，砸中多部汽機車，也有多名施工人員遭重物砸傷，造成5人死亡、6人受傷。台北各地也傳出不少民眾被落物砸傷意外，造成上百人受傷。
六、2001年花蓮地震
2001年12月18日中午12點03分，花蓮縣東邊外海約106公里處發生芮氏規模6.7、深度12公里的淺層地震。雖震央離台灣有百里之遙，但全台民眾皆有感受搖晃，宜蘭最明顯感受4級震度，其它縣市也有3級至1級震度。
七、2020年最大地震
2020年12月10日晚間9點19分，發生今年最大地震，芮氏規模6.7，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，地震深度76.8公里，全台各地皆感受明顯搖晃，北宜花震度達4級以上。
不少民眾被地面劇烈搖晃給嚇壞了，有民眾形容地震左右、上下搖晃，搖晃時間約15秒左右，不少逃到室外的民眾擔心有餘震而久久不敢進入屋內。惟傳出北捷部分路段一度慢速行駛甚至停駛，所幸強震沒有帶來傷亡消息，不過氣象局也不排除未來一周內出現規模4以上餘震。
無法忘懷強震帶來的嚴重傷亡
一、2016年台南永康「維冠金龍大樓」嚴重倒塌
2016年2月6日上午3點57分，屏東縣政府北偏東方27.1公里處（近高雄美濃地區）發生芮氏規模6.6、深度14.6公里淺層地震，台南市新化地區明顯感受7級最大震度。
此震造成台灣多處樓房倒塌，其中最廣為人知的台南永康「維冠大樓」嚴重倒塌，警消即刻趕往搜索救災，搜索任務執行近2周才確定該震造成維冠大樓住戶共115人死亡、104人輕重傷，是該震中死傷最嚴重災區。
二、2018年花蓮「雲翠大樓」倒塌釀14死意外
2018年2月6日晚間11點50分，花蓮發生芮氏規模6.0強震，花蓮民眾明顯感受7級震度，當地2家飯店、2棟大樓及多處聯外道路橋梁毀損，造成17死、282人輕重傷的不幸消息。
其中，雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌，大樓1、2樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃生，就造成14人死亡的悲劇。日後，檢方清查雲門翠堤大樓的設計、施工、日後使用及變更狀況，認定雲門翠堤大樓存在設計缺失，且大樓鋼筋強度只有一半，明顯偷工減料，將建商、建築師、土木技師等3人依涉嫌業務過失致死罪提起公訴，花蓮地院法官認為3人都有疏失，各判刑5年。
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