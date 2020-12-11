快訊

住幾樓以上地震不用開門逃？網勸：會躲更實在

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣強震連福州都有感！國師5天前神預言：12月星象衝刺 注意安全

聯合新聞網 / 綜合報導
昨天地牛翻身，全台有感，網友尊稱「國師」的星座專家唐綺陽也嚇到花容失色，發文關心粉絲「還好嗎」。記者杜建重攝影／報系資料照
昨天地牛翻身，全台有感，網友尊稱「國師」的星座專家唐綺陽也嚇到花容失色，發文關心粉絲「還好嗎」。記者杜建重攝影／報系資料照

昨晚地牛大翻身，21時19分發生芮氏規模6.7強震，全台有感，嚇壞很多人，今凌晨2時15分左右，宜蘭外海又發生芮氏規模5.6有感地震，國家警報再度響起。被網友尊稱「國師」的星座專家唐綺陽也嚇到花容失色，在臉書《唐綺陽占星幫》發文關心粉絲：「地震超大的天啊！！你們還好嗎？」

星座專家唐綺陽是天蠍座，平常是氣場強大御姐形象，昨晚她也被嚇到，tag「原來震央在宜蘭」、「北部的十幾樓太刺激」、「天佑大家」，她不忘提醒粉絲：「星象衝刺的十二月，大家要保持警惕，多多保重」。

根據，唐綺陽在6日發表的《12/7-12/13星座運勢週報》提及，本週木土合來到「1度內」了...木土交接又相合的「歷史當口」（尤其是十二月），則必然有諸多「突發事件發生」（發生什麼都有可能，因為，某些持續已久的洶湧暗潮，紛紛浮上檯面)...社會動盪、生涯轉變加火能量衝刺，請大家務必注意安全...。

「國師」神準預言，讓粉絲熱烈回應，「地震當時我就想到唐老師說12月還有事情要發生，我就決定要躲起來了」、「木土合相的能量=地震嗎？」、「我16樓像在坐船！太可怕」、「整棟大樓先上下搖晃，再左右搖晃」、「我以為921大地震要重演了」、「台北24樓只能坐等地震停止，毫無躲開的念頭」。地震威力之大，大陸網友也回應，「福州震感都很大 我朋友圈都在現場直播」，也有網友祈福，「2020最後一個月了，多災多難的一年，願天佑台灣！」

星座 地震 921大地震

延伸閱讀

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

宜蘭6.7規模強震全台有感！連馬祖都搖20秒 網驚：上次是921

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

居家隔離者遇大地震 哭喊「為了保護國人，我不敢逃」

相關新聞

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

昨晚9時19分，發生今年最大地震，規模6.7，全台有感，11縣市最大震度4級，國家警報大響。對於有地震專家示警，隱沒板塊...

昨晚強震後竟已11起餘震 氣象局：一周內不排除還有

昨晚9時19分，發生今年最大地震，規模6.7，全台有感，最大震度4級，國家警報大響。而今天凌晨2時15分，再度發生規模5...

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

地牛翻身！昨晚9時19分，發生今年最大地震，全台有感，中央氣象局地震報告稍早指出，今凌晨2時15分左右，東北部突然一陣搖...

花蓮震度4級卻沒收到告警好邊緣？ 東服中心：測報落差

台灣東部海域昨晚9時19分發生規模6.7地震，全台有感，花蓮震度達4級並列全台最高，但花蓮地區卻未受到災防告警訊息，讓許...

餘震集中這兩天！ 辛在勤：不排除規模5以上地震

昨天晚間9時19分在宜蘭縣政府東方26公里（台灣東部海域），發生規模6.7地震，深度71.5公里，11縣市最大震度都有4...

台灣強震連福州都有感！國師5天前神預言：12月星象衝刺 注意安全

昨晚地牛大翻身，21時19分發生芮氏規模6.7強震，全台有感，嚇壞很多人，今凌晨2時15分左右，宜蘭外海又發生芮氏規模5.6有感地震，國家警報再度響起。被網友戲稱「國師」的星座專家唐綺陽也嚇到花容失色，發文關心粉絲：「地震超大的天啊！！你們還好嗎？」

規模6.7今年最強震 半個台灣震度4級

昨晚地牛大翻身，不僅搖出今年最大震，幾乎半個台灣都震出四級震度。根據中央氣象局觀測，昨晚九時十九分宜蘭縣政府東方廿七點二...

地震後下班見特搜已集合 網友紛留言「謝謝消防員」

台灣東北部地區昨晚（11日）9點19分附近發生有感地震，根據氣象局資料顯示，芮氏規模6.7是今年最大的地震，地震發生時許...

影／地震前8分鐘基隆光華路擋土牆傾倒 落石壓電桿停電

基隆市中山區太白里光華路15巷1-1號旁，今晚在地震發生前8分鐘，因擋土牆崩落造成土石滑落，有2支電線桿倒塌，3支路燈、...

桃園4級有感地震 桃捷停駛逾1小時已恢復正常營運

今晚21點19分，宜蘭東部海域發生規模6.7地震，桃園市為4級明顯有感地震，所幸目前未傳出災情，為此桃園機場捷運列車也停...

讓地震簡訊更準！成大生用AI算地震 震波檢出率增6成

今天晚上9時19分發生芮氏規模6.7地震，震央在宜蘭，許多民眾都在第一時間收到地震速報簡訊。為加快地震偵測速度、提升準確...

又地震！ 宜蘭芮氏規模達4.8

又地震！今晚宜蘭縣先後兩度發生地震，其中晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震，隨後在晚間9點27分，在宜蘭縣政府東方26...

熱門新聞

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

女口臭2年！連男友都拒絕接吻 醫揪真相嘆「這難以察覺」

地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

今年最大地震！氣象局：不排除一周內有4.0以上餘震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。