台灣強震連福州都有感！國師5天前神預言：12月星象衝刺 注意安全

昨晚地牛大翻身，21時19分發生芮氏規模6.7強震，全台有感，嚇壞很多人，今凌晨2時15分左右，宜蘭外海又發生芮氏規模5.6有感地震，國家警報再度響起。被網友尊稱「國師」的星座專家唐綺陽也嚇到花容失色，在臉書《唐綺陽占星幫》發文關心粉絲：「地震超大的天啊！！你們還好嗎？」

星座專家唐綺陽是天蠍座，平常是氣場強大御姐形象，昨晚她也被嚇到，tag「原來震央在宜蘭」、「北部的十幾樓太刺激」、「天佑大家」，她不忘提醒粉絲：「星象衝刺的十二月，大家要保持警惕，多多保重」。

根據，唐綺陽在6日發表的《12/7-12/13星座運勢週報》提及，本週木土合來到「1度內」了...木土交接又相合的「歷史當口」（尤其是十二月），則必然有諸多「突發事件發生」（發生什麼都有可能，因為，某些持續已久的洶湧暗潮，紛紛浮上檯面)...社會動盪、生涯轉變加火能量衝刺，請大家務必注意安全...。

「國師」神準預言，讓粉絲熱烈回應，「地震當時我就想到唐老師說12月還有事情要發生，我就決定要躲起來了」、「木土合相的能量=地震嗎？」、「我16樓像在坐船！太可怕」、「整棟大樓先上下搖晃，再左右搖晃」、「我以為921大地震要重演了」、「台北24樓只能坐等地震停止，毫無躲開的念頭」。地震威力之大，大陸網友也回應，「福州震感都很大 我朋友圈都在現場直播」，也有網友祈福，「2020最後一個月了，多災多難的一年，願天佑台灣！」