國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

地牛翻身！昨晚9時19分，發生今年最大地震，全台有感，中央氣象局地震報告稍早指出，今凌晨2時15分左右，東北部突然一陣搖晃，發生芮氏規模5.6有感地震，最大震度落在宜蘭4級，國家級警報再度響起。

地震報告顯示，2時15分發生規模5.6地震，震央在台灣東部海域深63km（宜蘭縣政府東南方 31.3 公里），最大震度宜4花3北3桃3投3竹3中3雲3嘉3苗2彰2東2南2高1。

國家級警報又響起。圖／記者曹悅華翻攝 另外在凌晨1時31分，震央同樣在東部海域（宜蘭縣政府東偏南方 28.0 公里 ），發生規模4.1小區域有感地震，地震深度67.6公里，最大震度宜蘭縣、新北市、新竹縣、桃園市都是1級。

【記者邱瓊玉/台北即時報導】

今凌晨2點15分，宜蘭縣再度發生地震，震度規模達芮氏5.6，震央位置在宜蘭縣政府東南方 31.3 公里 ，位於臺灣東部海域，深度為63.2公里，宜蘭最大震度為4級，這也是從昨晚9點19分起，第四起地震。

根據氣象局觀測資料，花蓮、新北、桃園、台北、南投、新竹、台中、雲林、嘉義縣，震度都達3級；苗栗、彰化、台東、嘉義市、台南為2級，基隆、新竹、高雄1級。

也因為今晚餘震不斷，手機國家警報聲數度響起，也讓不少民眾相當緊張，不僅有人說「不太敢睡」，還有不少網友說「被震醒」、「嚇死人了」。