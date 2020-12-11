快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
地震報告。圖／氣象局
地震報告。圖／氣象局

地牛翻身！昨晚9時19分，發生今年最大地震，全台有感，中央氣象局地震報告稍早指出，今凌晨2時15分左右，東北部突然一陣搖晃，發生芮氏規模5.6有感地震，最大震度落在宜蘭4級，國家級警報再度響起。

地震報告顯示，2時15分發生規模5.6地震，震央在台灣東部海域深63km（宜蘭縣政府東南方 31.3 公里），最大震度宜4花3北3桃3投3竹3中3雲3嘉3苗2彰2東2南2高1。

國家級警報又響起。圖／記者曹悅華翻攝
國家級警報又響起。圖／記者曹悅華翻攝
另外在凌晨1時31分，震央同樣在東部海域（宜蘭縣政府東偏南方 28.0 公里 ），發生規模4.1小區域有感地震，地震深度67.6公里，最大震度宜蘭縣、新北市、新竹縣、桃園市都是1級。

【記者邱瓊玉/台北即時報導】

今凌晨2點15分，宜蘭縣再度發生地震，震度規模達芮氏5.6，震央位置在宜蘭縣政府東南方 31.3 公里 ，位於臺灣東部海域，深度為63.2公里，宜蘭最大震度為4級，這也是從昨晚9點19分起，第四起地震。

根據氣象局觀測資料，花蓮、新北、桃園、台北、南投、新竹、台中、雲林、嘉義縣，震度都達3級；苗栗、彰化、台東、嘉義市、台南為2級，基隆、新竹、高雄1級。

也因為今晚餘震不斷，手機國家警報聲數度響起，也讓不少民眾相當緊張，不僅有人說「不太敢睡」，還有不少網友說「被震醒」、「嚇死人了」。

地震 新竹

延伸閱讀

規模6.7今年最強震 半個台灣震度4級

地震後下班見特搜已集合 網友紛留言「謝謝消防員」

宜蘭外海地震 台北大樓掉磁磚宜蘭電線掉落

桃園4級有感地震 桃捷停駛逾1小時已恢復正常營運

相關新聞

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

地牛翻身！昨晚9時19分，發生今年最大地震，全台有感，中央氣象局地震報告稍早指出，今凌晨2時15分左右，東北部突然一陣搖...

規模6.7今年最強震 半個台灣震度4級

昨晚地牛大翻身，不僅搖出今年最大震，幾乎半個台灣都震出四級震度。根據中央氣象局觀測，昨晚九時十九分宜蘭縣政府東方廿七點二...

地震規模6.7隔離者崩潰「能逃嗎？」 指揮中心：請戴口罩

今晚9點19分左右，台灣東北部地區附近發生有感地震。據氣象局資料，震央在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於東部海域，...

今年最大地震！氣象局：不排除一周內有4.0以上餘震

宜蘭縣晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震。根據中央氣象局觀測，地震位置發生在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，也就是台...

地震後下班見特搜已集合 網友紛留言「謝謝消防員」

台灣東北部地區昨晚（11日）9點19分附近發生有感地震，根據氣象局資料顯示，芮氏規模6.7是今年最大的地震，地震發生時許...

桃園4級有感地震 桃捷停駛逾1小時已恢復正常營運

今晚21點19分，宜蘭東部海域發生規模6.7地震，桃園市為4級明顯有感地震，所幸目前未傳出災情，為此桃園機場捷運列車也停...

讓地震簡訊更準！成大生用AI算地震 震波檢出率增6成

今天晚上9時19分發生芮氏規模6.7地震，震央在宜蘭，許多民眾都在第一時間收到地震速報簡訊。為加快地震偵測速度、提升準確...

又地震！ 宜蘭芮氏規模達4.8

又地震！今晚宜蘭縣先後兩度發生地震，其中晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震，隨後在晚間9點27分，在宜蘭縣政府東方26...

強震將北市南京東路大樓磁磚震到脫落 消防員趕抵巡視

今天晚上9點19分發生芮氏規模6.7地震，台北市民眾非常有感，松山區南京東路四段一棟大樓傳出磁磚脫落直接掉落地上，所幸沒...

影／地震拉扯路邊電線掉8米 宜蘭員山大枕山區漏夜搶修

今晚9點19分發生規模6.7級有感地震，宜蘭全縣震度達4級，此起大地震造成員山鄉大枕山地區大馬路的電線掉落，民眾地震跑到...

超大地震！柯文哲臉書發平安文 數百網友留言回報

晚間9點19分，台灣東部海域發生規模6.7有感地震，台北市最大震度4級。台北市長柯文哲第一時間也在臉書問候「大家都好嗎？...

地牛翻身！竹市廢棄大樓鐵架磚頭掉落 底下轎車全遭殃

今天晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，地牛翻身全台有感，其中，新竹市建中一路23巷29號附近一處廢棄大樓上的鐵架...

熱門新聞

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

今年最大地震！氣象局：不排除一周內有4.0以上餘震

地震規模6.7隔離者崩潰「能逃嗎？」 指揮中心：請戴口罩

桂冠「巧克力湯圓」賣近300萬元！停售7萬盒開放免費索取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。