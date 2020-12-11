地牛翻身 竹市廢棄大樓鋼筋磚塊掉落多車遭殃

今晚9時19分發生全台有感地震，新竹市建中一路23巷一處廢棄大樓外牆的鋼筋、磚塊因地震掉落，砸到停在建築物旁的6輛汽車與1部機車，所幸無人傷亡。

根據中央氣象局最新資訊，10日晚上9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里（位於台灣東部海域）。

新竹市消防局透過簡訊通報表示，新竹市建中一路23巷一處5層樓的廢棄建築物，外牆鋼筋及磚塊掉落，砸到6輛汽車、1部機車，現場無人員傷亡，警察在現場警戒處理中。

有網友在臉書「新竹爆料公社」發文並附上影片，指新竹市建中一路23巷廢棄大樓旁的數輛轎車都因地震遭鋼筋、磚塊砸到，有人留言表示，「只能摸摸鼻子了」、「超危險」、「願車主平安」。