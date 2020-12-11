宜蘭外海地震 台北大樓掉磁磚宜蘭電線掉落
宜蘭縣外海今天晚間地震後，造成台北市南京東路4段一棟大樓外牆磁磚剝落、宜蘭縣員山鄉永同路2段有電線掉落，未阻礙人車通行。
宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。
台北市政府表示，1999話務中心接獲民眾通報，南港區部分區域路燈不亮、南港研究院路2段182巷有高壓電纜線斷裂、松山區南京東路4段一棟大樓外牆磁磚剝落，截至晚間10時10分未接獲重大災情通報，防救單位會持續查搜報災情作業。
北市警消說，南京東路4段這棟大樓外牆磁磚剝落，初步勘查未發現大結構有損壞狀況。
宜蘭政府縣警察局表示，電線掉落未阻礙人車通行，警方已在場警戒，通報台灣電力股份有限公司處理。
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