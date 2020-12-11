宜蘭外海地震 台北大樓掉磁磚宜蘭電線掉落

今晚9點19分左右，台灣東北部地區附近發生有感地震。根據氣象局資料，震央在宜蘭縣政府東方27.2公里，位於臺灣東部海域，地震深度76.8公里、芮氏規模6.7，這也是今年最大的地震。有網友在PTT爆料甚至連馬祖都有感搖晃，讓他直呼「上一次感覺到地震是921欸」...

2020-12-10 22:07