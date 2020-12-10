居家隔離者遇大地震 哭喊「為了保護國人，我不敢逃」

今晚9點19分左右，台灣東部地區發生超有感地震，根據氣象局資料，震央在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於臺灣東部海域，地震深度76.8公里、芮氏規模6.7。全台上下都在晃，搭乘捷運的民眾也紛紛驚慌而逃，有網友隨即發文表示「面對如此大的地震，卻正好在居家隔離該怎麼辦？」對此指揮中心也做出回應。

原po在ptt板上發文表示，自己正在居家隔離，結果遇到大地震，好想奪門而出，但「為了保護大家，還是忍住了！」並且乖乖躲在角落，瑟瑟發抖，最後說到「天佑台灣，不要再來了，再來的話很尷尬」。

指揮中心莊人祥表示，逃生確實重要，一但居家檢疫者認為已有危及生命安全之虞，就可以戴上口罩逃出房門，若因為逃生離開房間，觸發電子圍籬，「我們會聽理由。」