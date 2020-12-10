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今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

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居家隔離者遇大地震 哭喊「為了保護國人，我不敢逃」

聯合新聞網 / 綜合報導
居家隔離者遇到大地震表示不敢逃亡。示意圖／記者羅紹平攝影
居家隔離者遇到大地震表示不敢逃亡。示意圖／記者羅紹平攝影

今晚9點19分左右，台灣東部地區發生超有感地震，根據氣象局資料，震央在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於臺灣東部海域，地震深度76.8公里、芮氏規模6.7。全台上下都在晃，搭乘捷運的民眾也紛紛驚慌而逃，有網友隨即發文表示「面對如此大的地震，卻正好在居家隔離該怎麼辦？」對此指揮中心也做出回應。

原po在ptt板上發文表示，自己正在居家隔離，結果遇到大地震，好想奪門而出，但「為了保護大家，還是忍住了！」並且乖乖躲在角落，瑟瑟發抖，最後說到「天佑台灣，不要再來了，再來的話很尷尬」。

指揮中心莊人祥表示，逃生確實重要，一但居家檢疫者認為已有危及生命安全之虞，就可以戴上口罩逃出房門，若因為逃生離開房間，觸發電子圍籬，「我們會聽理由。」

貼文一出引起熱議，有專業網友回應「憲法有保障緊急危難，不用太擔心違法，就算被罰也能依法申訴的」，其他網友則留言「看你覺得錢重要還是命重要」、「保命重要快逃阿｣、「 推你保護國人的精神，沒偷跑出來」。

地震報告。圖／氣象局
地震報告。圖／氣象局

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