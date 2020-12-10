地震全台都有感 林佳龍火速發文回報大眾交通狀況

今晚9點19分發生芮氏規模6.7的地震，全台有感，不少民眾直呼「好可怕」，還有民眾表示「感覺好像回到九二一的那一夜，嚇死人了」。交通部長林佳龍則是在臉書上表示「地震不小，大家都還好嗎」。

林佳龍說，這次地震規模6.7，震央在東部海域深度77公里，各地震度宜4北4花4桃4竹4投4中4苗4雲4嘉4東3彰3高3南3屏2澎2馬1。

林佳龍也提醒，地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，形成防護屏障。

林佳龍說，提醒民眾檢查家中水管、瓦斯管線、電線、房屋是否受損。若發現瓦斯管線受損，請輕輕打開門窗，並撥打1999通報。

此外，林佳龍也不忘回報交通部轄下各項大眾運輸系統的狀況，其中9點23分，猴硐瑞芳搶修工程回報平安，不過高鐵台北桃園苗栗間列車延誤，高捷捷運、輕軌一度暫停行車，目前均恢復正常行駛，桃捷測得四級地震，目前依序進行巡軌作業中。

至於高速公路，林佳龍說，CCTV檢視通行正常、港區燈塔回報無災情