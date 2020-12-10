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今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

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北台強震 台積電部分廠區疏散員工

聯合報 / 記者簡永祥／報導
晚間9:30發生相當大的地震。圖/氣象局提供
晚間9:30發生相當大的地震。圖/氣象局提供

台灣晚間發生強烈地震，台積電表示，震央在東北，竹科距震央最近，北部廠區有部分人員因所在廠區達四級震度已進行疏散以確保安全，但目前工安系統正常。

【中央社 / 新竹10日電】

根據中央氣象局最新資訊，今天晚間發生芮氏規模6.7地震。晶圓代工廠台積電表示，北部廠區有部分人員進行疏散，目前工安系統正常。

據中央氣象局指出，今天晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，震央在宜蘭縣政府東方27.2公里，位於台灣東部海域，包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣等地區最大震度4級。

竹科管理局副局長許增如表示，新竹市最大震度3級，竹科並無災情傳出，區內廠商營運未受到影響。所轄的宜蘭科學園區震度較大，不過是以精密機械廠為主，廠商生產營運應不受影響，但仍會巡查建物是否有受損。

台積電指出，北部廠區有部分人員因所在廠區達4級震度，依內部程序進行疏散，確保安全；目前工安系統正常，人員也都已回到原位正常運作。另一晶圓代工廠聯電表示，公司沒什麼影響。

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