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籍姓通緝犯發監執行 助脫逃共犯羈押禁見

中央社 / 新竹縣12日電

新竹縣竹北市32歲籍姓通緝犯趁警方戒護就醫時，藉彭姓男子等協助成功脫逃，警方逮捕籍姓男子與3名共犯到案，籍姓男子今天發監執行，共犯彭姓男子羈押禁見。

籍姓男子被發布通緝，警方成功聯繫策動到案，籍姓男子9日卻以心臟不舒服為由，在警方戒護送醫時，由彭姓友人用手臂架開落單的警員後，讓籍姓男子趁機跳上1輛轎車逃逸。

警方10日在基隆市逮捕籍姓男子、共犯陳姓女子、彭姓男子與曾姓女子到案，但逮捕過程遭遇對方反抗，甚至企圖駕車衝撞警員；警方對車輪射擊數槍，造成曾姓女子中槍受傷送醫，經治療無大礙。

台灣新竹地方檢察署檢察官昨天晚間複訊後，認為籍姓男子涉脫逃、毒品罪嫌重大，彭姓男子則犯便利脫逃、使犯人隱避及毒品罪嫌重大，都有羈押原因及必要，向法院聲請羈押；陳姓女子涉犯便利脫逃、使犯人隱避罪嫌重大，有羈押原因及必要，但有孕5個月，以新台幣1萬5000元交保。

台灣新竹地方法院上午開庭後，籍姓男子原本就有已判決案件，駁回檢方羈押聲請，直接發監執行；彭姓男子准押禁見。

新竹 毒品 通緝

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