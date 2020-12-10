為何戒護能用手機 籍姓通緝犯：警方讓我打給家人

新竹縣籍姓通緝犯昨天趁警方戒護就醫時脫逃，今天下午在基隆市七堵區遭逮捕，對於外界質疑為何他能在戒護時使用手機，籍男表示，是警察給他打給家人的。

新竹地檢署表示，目前已指派檢察官進行調查，釐清是否有公務員涉及疏縱囚犯；對於籍男持有手機，警方則表示，這確實不符合作業規範，內部會檢討，必要時會做出懲處，但實際情形還需調查釐清。

新竹縣警察局竹北分局副分局長劉旭陽表示，若有需要聯繫家屬，基本上可由警方協助撥電話。

32歲籍姓通緝犯昨天稱心臟不舒服，新竹縣警方戒護他到醫院就診，過程中因打針需要，手銬解開、僅上腳鐐。

籍男的男性友人過程中入院探視，之後籍男在警方戒護下準備上警車，男性友人突然用手臂以強暴脅迫方式將員警架在旁邊車門，籍男趁機跳上停等在警車前方的紅色車輛逃逸。

外界質疑，為何嫌犯急診離開醫院後可以不上手銬，且員警竟讓嫌犯同夥靠近、攀談，甚至持有手機，籍男下午遭帶回竹北警分局時向媒體表示，電話是警察給他打給家人的，並高呼「有前科有錯嗎？」

劉旭陽接受媒體訪問表示，籍姓通緝犯昨天趁警方戒護就醫時，在友人協助下趁機脫逃成功，警方以車追人，在下午1時35分許在基隆市七堵區，發現行蹤並上前攔截圍捕，過程中，4嫌以強暴脅迫方式，企圖駕車衝撞員警。

劉旭陽說，而當時情況急迫下，警方對車輪射擊數槍，造成1人槍傷已送往基隆長庚醫院救治，無生命危險，其餘人犯帶回偵辦。此外，目前1名女子仍在逃，警方全力追查中。至於，籍男為何能使用手機，將後續調查釐清。

警方表示，目前帶回3名嫌犯，全部夜間不偵訊，待明日詢後，移送地檢署複訊。