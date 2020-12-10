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通緝犯就醫未上銬脫逃 刑事局：作法有疏漏

中央社 / 台北10日電
籍姓通緝犯身穿白衣，趁戒護就醫時在女友協助下逃逸。記者巫鴻瑋／翻攝
籍姓通緝犯身穿白衣，趁戒護就醫時在女友協助下逃逸。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣1名籍姓通緝犯昨天下午在警方戒護赴醫院就醫，過程中未上手銬，在友人協助趁機脫逃成功。刑事局官警今天指出，依押解人犯作業程序，警方執行押解任務的作法有疏漏。

新竹縣竹北警分局長王立德今天在記者會表示，已掌握4名共犯、3部作案車輛，正積極查捕；籍姓通緝犯昨天下午在戒護過程時，稱心臟不舒服，警方戒護到醫院就診，過程中因嫌犯需要打針，解開手銬、僅上腳鐐。

對此，刑事局官警指出，警方是依押解人犯作業程序執行任務，規定要求每1名嫌犯至少要有2名員警解送，嫌犯必須上手銬或腳鐐；押解過程中，由1名員警開車、另1名員警坐後座，並坐在嫌犯旁，嫌犯需被銬在警車內架環。

刑事局官警表示，押解人犯過程不適合有嫌犯的友人探視，因會導致安全性降低；依押解人犯作業程序，新竹警方作法有疏漏且不合宜。

刑事局官警說，若因嫌犯就醫過程需要打針，必須解開手銬，押解嫌犯的員警除要提高警戒外，嫌犯打針後，也應立即上手銬。

新竹 通緝 記者會

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