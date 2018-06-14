川金會最新民調 51%認同川普處理方式 26%相信會實現

2018-06-14 13:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合13日電



路透民調，51%國人認同川普處理北韓方式，但僅26%相信美朝將實現承諾。 美聯社 分享 facebook

根據路透與市場研究機構Ipsos的最新民調結果，半數美國人認同川普總統處理北韓問題的方式，但多達四成民眾不相信美國或北韓會實現在川金會上的承諾，只有26%美國人認為雙方都將說到做到。

路透報導，在12日的新加坡高峰會上，北韓領導人金正恩承諾將逐步邁向朝鮮半島無核化，川普則宣示將保證北韓安全。

根據民調結果，川普除了在處理北韓問題的方式上，獲得51%的支持度，也以40%支持度高居這次川金會幕後功勞人物的榜首，南韓總統文在寅以11%居次，金正恩以7%排名第三。

然而，川普的努力在其他調查項目的得分就相對較低。

例如，39%受訪者認為，川金會降低了美國與北韓之間的核武衝突威脅；但也有37%民眾認為，現況沒什麼改變。

其次，40%受訪者不認為，美國與北韓會真正實現在高峰會上的承諾；只有26%受訪者認為會，其餘34%表示不清楚兩國是否說到做到。

報導指出，這項民調是路透與Ipsos於12至13日在網路上的訪調，受訪對象是1000多位成年人，包括400多位的民主黨人，以及400多位的共和黨人。

川普13日早上回到華府，大力宣揚這是首次由現任美國總統與北韓領導人見面的高峰會，他也認為川金會是解除北韓核子威脅的一大成功。

報導也提到，川普與金正恩兩人在新加坡高峰會上，會談氣氛看似非常融洽，但不過在2017年，平壤政權才進行了北韓有史以來規模最大的導彈試射與核子試爆，引發川普與金正恩兩人隔空交火，兩人你來我往、針鋒相對，一度使東北亞局勢急速升高。