紐時：美在亞洲盟國 川金會後添新焦慮

2018-06-14 13:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合13日電



紐時表示川金會製造了亞洲盟國新的焦慮。 法新社 分享 facebook

紐約時報13日報導，對於美國在亞洲的盟友來說，川金會的結果讓他們心情複雜。從好的方面看，他們不再擔心朝鮮半島會即時爆發戰爭，然而川金會卻給他們帶來新的焦慮。川普對北韓作出的讓步，加劇了他們擔憂美國在維護地區安全的長期承諾。

川普在川金會後的記者會上，出人意料地宣布停止美韓聯合軍演，並最終希望從朝鮮半島撤出2萬8000美軍，包括南韓在內的盟友仿如受到毫無準備的一擊。進一步來說，川普的宣布，挑起了他是否最終從地區撤出的問題。

自二次大戰以來，美國一直是東亞地區的領袖，對日本及南韓等盟友提供安全保證，但在川金會之前，川普已質疑是否值得在地區內駐軍的問題，清楚地表明美國花了太多錢來支持它們。

紐時認為，停止美韓聯合軍演，是對北韓的巨大讓步，尤其是川普回應了北韓的說法，指軍事演習是「兵棋推演」(war games)及「挑釁」。尤其是川普在作出這個決定前，從沒有通知國防部，更沒有把首爾或東京放在心中。川普這個做法進一步顯示，他並不尊重傳統盟友，使得這兩個國家的領袖增添不安。

在布希總統時代出任亞洲事務顧問、現時在華府國際研究策略中心工作的格林(Michael Green)指出，這表明了川普是隨著他的心情，可以隨時與對手達成涉及盟友利益的協議。

其實在某種程度上，東京及首爾亦已習慣了川普毫無客觀依據、隨心所欲的決定，但亦同時知道，他所說的也不是全都是官方政策。

紐時表示川金會製造了亞洲盟國新的焦慮。 美聯社 分享 facebook

而在美國方面，在總統宣布停止聯合軍演過後一天，國防部官員仍在研究是否應該把川普的宣布軟化一點。國防部發言人只表示，五角大廈正在努力貫徹總統的指引。

華府威爾遜中心的季辛吉中美問題研究所所長戴利(Robert Daly)認為，美韓聯合軍演並不是全為「兵棋推演」。他預期美國在未來數天會有明確的聲明，包括美國是否讓步。