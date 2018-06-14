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川普：北韓不再是核威脅 龐培歐：停止軍演有前提「雙方進行有成效談判」

2018-06-14 13:51世界日報 記者張加╱華盛頓報導

川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 法新社
川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 法新社
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川普總統與北韓領導人金正恩的峰會12日落幕，川普在美東時間13日推文稱「北韓不再是核威脅」，還說只要雙方真誠談判，就可以不再進行戰爭遊戲；國務卿龐培歐在川金會後分訪南韓與中國，他13日在南韓表示，美國希望在兩年半內，完成北韓裁減核軍備的目標。

對川普在「川金會」後的記者會提出，有意暫停美國與南韓的聯合軍演，龐培歐向隨行記者說，不進行軍演是有前提的，即雙方正在進行富成效且真誠的談判。

川普形容美韓聯合軍演「挑釁」，龐培歐則說，川普的意思是讓美國有機會在北韓去核化方面，進行有成效的對話，美方的使命沒有改變。

川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 美聯社
川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 美聯社
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龐培歐13日抵達南韓，當地時間14日上午與南韓總統文在寅會談；其間龐培歐將分別與南韓外長康京和、日本外相河野太郎舉行雙邊會議，也安排三人進行三方會議，並舉行聯合記者會。

川普結束「川金會」返美，13日上午便發布推文，稱相較他上任那天，「現在更安全，不再會有來自北韓的核威脅。」

他在另一則推文寫道，在他上任前，人們認為美國將與北韓開戰，前總統歐巴馬說，北韓是美國最大且最危險的問題。

「不再如此，今晚安穩睡！」川普並表示，只要雙方真誠談判，就不用再進行戰爭遊戲，可以省下一大筆錢。

龐培歐被問及是否希望在川普第一任任期結束前，能在（北韓）裁減核軍備方面達成重大進展；龐培歐稱是，指美方希望在下一階段完成此目標，大約2年半。

美方要求朝鮮半島「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID），但川金會後的聯合聲明，僅提到「完全無核化」；龐培歐表示，「完全無核化」就包括了可驗證的意思，沒人能夠在未驗證的情況下達到完全無核化。

川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 法新社
川普表示北韓不再是核威脅，龐培歐則說兩年半完成北韓裁核目標。 法新社
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對於川普在「川金會」後便宣告峰會成功，北韓不再是核威脅的說法，國會議員普遍存疑；聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會發言時指出，北韓仍擁有核武，仍有洲際彈道飛彈，仍對美國有威脅。

參院外委會主席柯克（Bob Corker）表示，還不知道川普是否獲取任何實質成果，此時也還不足以慶祝或提出挑戰；柯克說，希望龐培歐能向議員簡報美國與北韓所討論的內容，包括駐韓美軍是否留駐。

龐培歐接著將飛往北京，與中國國家主席習近平、政治局委員楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅分別會面，並與王毅舉行聯合記者會；這是龐培歐首度以國務卿身分訪問北京。

北韓川普南韓

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