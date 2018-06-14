中國官媒冷處理 北韓官媒瞎扯：川普承諾解除對北韓制裁

2018-06-14 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合13日電



北韓官媒瞎扯，大肆報導川普將解除對北韓制裁；反之，人民日報僅登331字。 路透 分享 facebook

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」13日大肆報導，美國總統川普12日在「川金會」上當面向北韓領導人金正恩承諾，將停止美國與南韓聯合軍演，並解除對北韓制裁；這與川普的說法及川金會聯合聲明內容大相逕庭。中共黨媒「人民日報」冷處理川金會，僅登短文且沒照片，官方中央電視台在晚間新聞聯播也低調處理報導「川金會」，但刻意突出報導在山東舉行的上合峰會。

朝中社13日在金正恩回國後，以極大篇幅報導川普對金正恩的諸多妥協，包括停止美韓聯合軍演、矢言提供安全保證，「解除制裁並透過對話及磋商促進雙方關係」。川普在峰會後記者會上說的是，制裁仍將存在，但這些懲罰將可協商。

北韓官媒瞎扯，大肆報導川普將解除對北韓制裁；反之，人民日報僅登331字。 路透 分享 facebook

朝中社指出，金正恩告訴川普，兩國協商期間「停止挑釁具敵意的軍事對抗的急迫性」。川普當時說，他將結束「挑撥且昂貴的」美韓聯合軍事行動，「我認為在協商進行期間大玩軍事遊戲是不妥的」。朝中社解讀北韓有條件的無核化，與川普所說的北韓是無條件去核化，顯然有落差。北韓執政黨黨報「勞動新聞」13日以頭版等三頁大肆報導這場「世紀峰會」，共刊登33張照片，而這份報紙總共才6頁。

川普政府尚未證實北韓媒體的報導內容，但白宮官員認為，川普與金正恩可能在口頭上達成比紙本及公開文件更多的協議。

中共黨媒人民日報13日淡化處理川金會新聞，不但頭版隻字未提也沒照片，僅在三版要聞右下角刊出川金會簽署聯合聲明的小標題與331字短文。人民日報海外版則在頭版下方刊出「望海樓」專欄，分析川金會內容，重申中國立場，並在二版要聞刊出中國外交部對川金會發表的聲明，但兩版都沒有川金會的新聞。