花大錢當東道主 新加坡才是川金會最大贏家？

相關新聞
影／川普要求「要拍得帥又瘦」 金正恩傻眼樣全都錄2018-06-13 17:02
川金會之後…美恐邊緣化 大陸坐收漁利2018-06-13 16:25
川普為北韓撤軍 專家憂安全局勢2018-06-13 16:25
川普贏了面子 輸給短視的自己2018-06-13 16:25
金正恩大贏 川普先贏後輸…誰被擺了一道？2018-06-13 16:25
川普冒政治風險 會金正恩擺脫外交困境2018-06-13 15:47
美國北韓簽署聯合聲明 韓媒：未寫入CVID2018-06-13 15:23
川普取消聯合軍演 青瓦台：可能有必要2018-06-13 14:48
學者看川金會 陸對區域影響力更深2018-06-13 14:25
美專家：川普不重視盟友 正合中國之意2018-06-13 14:02
核試、軍演雙雙暫停 北韓與中國成最大贏家2018-06-13 13:59
川普片面停止美韓聯合軍演 美議員、日韓譁然2018-06-13 13:58
北韓官媒：川普當著金正恩的面 承諾停止美韓軍演2018-06-13 13:55
冷眼集 ／金正恩大獲全勝 川普敗給自己2018-06-13 13:52
川金會效應 印度盼揭露跨國核武擴散管道2018-06-13 13:41
川普突停止美韓軍演 美國防部保證日韓安全2018-06-13 13:36
朝中社：川普當面向金正恩承諾將停止美韓聯合軍演2018-06-13 13:17
巴基斯坦政黨領袖：印巴應效法川金會2018-06-13 13:12
川金會 菲律賓盼導向區域長久和平穩定2018-06-13 13:08
專家看川金會 美影響力將減弱2018-06-13 13:08
印度：盼實現川金會成果 為和平鋪路2018-06-13 13:07
錯亂！川普取消美韓軍演 潘斯：軍演會繼續2018-06-13 13:00
美韓軍演喊停！ 拜登：釋出美與盟國軍力轉弱訊號2018-06-13 12:32
川金會後 學者：台未來可選擇有利部分和北韓接觸2018-06-13 11:59
川金會承諾「雙暫停」 中國成最大贏家2018-06-13 10:21
與金正恩理論如用手餵鯊 共和黨盼川普謹慎2018-06-13 10:12
書摘／金正恩統治下的北韓及其經濟發展動向2018-06-13 10:07
北韓媒體：川金會讓兩國關係出現徹底轉變2018-06-13 08:41
「川金會」最大價值：朝鮮半島脫離戰爭邊緣2018-06-13 07:26
川金會聲明空洞 紐時：川普被金正恩耍了2018-06-13 05:19
德智庫評川金會協議：談判意向書2018-06-13 05:19
川金聲明老調…去核沒時間表 北韓贏家2018-06-13 00:29
錢進朝鮮 潛藏風險2018-06-13 00:19
北韓去核…為圓經濟大夢2018-06-13 00:19
外媒評四聲明 舊調重彈2018-06-13 00:19
新聞眼／改革與核武 金正恩選擇「米飯肉湯」2018-06-13 00:19
大陸回應：繼續致力實現半島無核化2018-06-13 00:18
我涉外人士：台灣應對自我角色再定位2018-06-13 00:15
美朝聯合聲明 牽動東北亞情勢2018-06-13 00:05
熱門文章
川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？2018-06-12 23:00
愛因斯坦日記曝歧視：中國人骯髒愚鈍取代他族會是遺憾2018-06-13 14:58
為了實現諾言 他買全新BMW當棺木葬老爸2018-06-12 21:36
川金會聲明空洞 紐時：川普被金正恩耍了2018-06-13 05:19
川金會落幕 學者說最大贏家卻是他2018-06-12 21:09
全大陸崩潰…伊凡卡秀「中國諺語」 你懂她在講啥嗎？2018-06-13 09:00
比起價高30倍！藏破鞋盒清代花瓶以5.8億天價落槌2018-06-13 09:42
影／瑞典小公主家教崩壞躺地上 媽媽滿臉尷尬無奈2018-06-13 12:09
彭博：在川金會取得成功的是金正恩 美國未獲任何回報2018-06-12 23:27
川普承認了 峰會前曾與金正恩交談過2018-06-12 21:03
新幹線隨機殺人案 啃老族凶手靠祖母年金生活2018-06-12 21:47
影／川普、金正恩肢體語言大解密 誰才是峰會主導者？2018-06-12 18:15
川普放話停軍演南韓驚嚇連五角大廈也一頭霧水2018-06-12 23:00
筆跡透心機？專家評川金簽名的玄機2018-06-12 21:37
川普：將停止美韓軍演 最終撤離美軍2018-06-13 00:03
台女在法國遭判4年刑不知去向 法院發逮捕令2018-06-13 10:01
金正恩深夜飛離新加坡返回北韓2018-06-13 07:41
越南工潮擴大 台商戒備2018-06-13 00:29
川金會承諾「雙暫停」 中國成最大贏家2018-06-13 10:21
打安全牌 川金午餐吃揚州炒飯2018-06-13 00:55
男子吃生蠔染罕病險癱瘓 餐廳判賠2億元2018-06-13 11:41
特斯拉撐不住？ 裁員9%以求實現盈利2018-06-13 07:31
川金會後 川普推文：與金正恩相處得很好2018-06-13 05:16
Fed利率會議五亮點 搶先看2018-06-13 00:11
店居然沒開門！3歲小胖弟蹲海報前吃「空氣炸雞」2018-06-13 14:19
金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義2018-06-13 06:32
川金會後 川普拿諾貝爾和平獎的機率大降2018-06-12 22:17
川金會 北京專家：金正恩贏了2018-06-12 20:07
川普轟勞勃狄尼洛低IQ「演拳擊電影被揍到頭殼壞去」2018-06-13 08:32
建立特殊情誼 川普：我信任金正恩2018-06-12 20:46
川金工作午餐吃揚州炒飯 打安全牌兼顧雙方口味2018-06-12 21:52
新聞眼／改革與核武 金正恩選擇「米飯肉湯」2018-06-13 00:19
金正恩離星後訪中？中：請密切關注 屆時會明瞭2018-06-12 21:47
開放問到飽？川普新加坡記者會上任來第二長2018-06-12 20:13
南海問題誰之過？菲律賓前後任政府相互指責2018-06-12 20:58
美媒：川金會金正恩滿載而歸 川普虧大了2018-06-13 02:37
機器做低階工作 花旗預告大裁員2018-06-13 00:06
川普打貿易戰 美豬重傷2018-06-13 00:29
子瑜的神祕力量！ 日本暴走族變追星族 「Twice改變我一生」2018-06-13 12:40
影／超高鞋跟、好萊塢式預告...川金會5大漏網鏡頭2018-06-13 12:51
留言