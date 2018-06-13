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川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

德外長讚川金會：邁向正確方向的第一步

2018-06-13 06:03中央社 柏林12日專電

德國外長馬斯今天讚揚美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會是「邁向正確方向的第一步」，他呼籲兩國儘快展開談判，向朝鮮半島非核化的目標邁進。

馬斯（Heiko Maas）在聲明中首先表示，朝鮮半島緊張的局勢，看來在峰會後可望舒緩，未來的關鍵是具體可行的談判結果。

馬斯期待川金會為接下來的談判奠下基礎，以北韓「完全、可驗證、不可逆的非核化」為最終目標。

馬斯還呼籲北韓領導人注意國際社會的觀感，北韓人民的生活才會得到真正的改善。（編輯：陳政一）

北韓川金會金正恩

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