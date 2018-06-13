德智庫評川金會協議：談判意向書

2018-06-13 05:19 中央社 柏林12日專電



美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會順利落幕，然而德國智庫學者指出，雙方簽署的協議存在許多模糊空間，充其量只不過是談判的意向書。

德國國會智庫「學術與政治基金會」（StiftungWissenschaft und Politik）國際安全專家凱姆（Markus Kaim）表示，從內容來看，兩位領袖簽署的聯合聲明，主要目的是為接下來的談判定調，內容因此刻意保持模糊，外界關心的非核化的範圍、時間表、檢驗方式以及美國提供安全保證的細節完全沒提。

儘管如此，凱姆強調，這次峰會具有高度象徵意義，美國與北韓的下一步可能是互設代表處或建立正式外交關係。當然，如果兩國想建立東北亞的安全機制，就得與中國、俄羅斯、南韓、日本一起談。

針對川普打算取消與南韓的軍事演習，凱姆接受德國第一電視台（ARD）訪問時認為這點非常值得關注。他說，美國與南韓演習的目的並非刺激北韓，而是彰顯軍事同盟關係，如果美國真的結束與南韓的軍演，等於告訴南韓未來與北韓的談判將排除南韓，這才是南韓政府最擔心的地方。

川普與金正恩在峰會上留下許多照片，傳達雙方關係友好的訊息，對此凱姆指出，美國總統為了推動人權、民主和法治，向來不大願意與獨裁者走這麼近，川普顯然沒有這樣的顧慮，他只是視北韓為交易的對手，並非真正關心北韓未來的發展。