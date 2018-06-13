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美媒：川金會金正恩滿載而歸 川普虧大了

2018-06-13 02:37中央社 新加坡12日綜合外電報導

美國總統川普今天與北韓領導人金正恩舉行高峰會後，自誇這項歷史性會談成果豐碩，但主要媒體多認為川普收獲有限，金正恩則滿載而歸，北韓是否真將非核化得要以後才知道。

川普已在傍晚搭乘「空軍一號」專機離開新加坡，金正恩也於深夜搭乘中國國際航空公司專機離開。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普雖與金正恩簽署文件，宣示雙方同意致力朝鮮半島完全非核化，但文件內容只是重申北韓已做過的承諾，並未獲得金正恩做出新的具體讓步，而且文件中還提及給予金正恩安全保證。

美國安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）表示：「金正恩只做了一件事，就是停止測試武器，而非放棄那些武器。」

美聯社也指出，金正恩這次與川普會面，其實只想暫時保住他的核子武器，以及有機會與川普握手合照，展現他真的登上了世界舞台。但可能連他自己都感到意外，他的收獲多出許多。

金正恩未作出具體棄核承諾，就得到和川普平起平坐機會，而且川普還決定停止與南韓的聯合軍事演習，並對這個他以往稱為「小火箭人」的對手多所稱讚。金正恩這回出訪可說滿載而歸。

「紐約時報」也指出，川金會固然締造了歷史，但是否能產生歷史性的成果還要視今後的發展而定。金正恩雖誓言將致力完全非核化，雙方簽署的文件卻無具體證據顯示他會兌現承認，川普想說服金正恩放棄核武，未來還有艱難的談判。

「華盛頓郵報」則說，川普宣布將停止美韓聯合軍演，已在南韓引發憂慮，認為華府讓步太多。美國官員表示，這些軍演非常重要，因為美韓雙方藉此確保戰備能力，在戰略上更可展示數十年安保聯盟的力量。

前總統歐巴馬政府時代的國防部高級官員麥肯伊（Brian McKeon）說，川普這項宣布是很大的讓步，而此舉勢必會影響美國和南韓部隊的戰備能力。

金正恩川普北韓

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