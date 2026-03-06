快訊

何時開始燃煤發電？ 卓榮泰給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美伊戰爭導致全球能源受到衝擊，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電，目前天然氣存量也在11天以上，經濟部昨日也提到燃煤發電將作為最後手段，外界關心何時要開始燃煤發電，對此，行政院長卓榮泰6日表示，因應措施，都會預先做好嚴謹的準備規劃，但隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。

經濟部指出，3月2日已成立能源應變小組並每日召開會議，盤點國內能源供應情形。我國油氣進口來源多元分散，平時亦備妥安全存量，目前石油儲備至少90天、煤炭30天、天然氣至少11天，均符合法規標準。因應地緣政治風險升高，已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量及船期資料，目前石油與天然氣存量天數均高於法定標準。

在電力供應方面，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電。經濟部表示，已備妥備援機制，確保多元調度方案可行，以維持供電穩定。同時將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價與台電財務狀況審慎評估。

經濟部長龔明鑫昨日指出，台灣每月約有30艘天然氣運輸船到港，其中約10艘來自中東，若情勢變化會盡快尋找替代氣源。若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組這也會是「最後的手段」。由於4月起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們再來考慮這個問題」。

龔明鑫 天然氣 卓榮泰 央行

強化片場安全 勞動部、文化部聯手提升影視職安

勞動部職業安全衛生署5日與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，由署長林毓堂、局長王淑芳共同主持，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂及跨部會合作等議題進行討論，期強化影視拍攝作業安全管理。

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署 MOU 領航 AI 機器人智慧智造

推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團（7750）5日在經濟部傳產加值園區，與經濟部及金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄（MOU），正式加入「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

