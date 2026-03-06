快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
Moxa憑藉深耕全球產業的網通佈建經驗，攜手所羅門揭示新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，以及工業AI落地普及的關鍵核心。（左起為Moxa台灣區負責人劉孟迪、Moxa亞太區總經理林世偉、所羅門資深協理鍾毓修）記者黃晶琳／攝影
Moxa憑藉深耕全球產業的網通佈建經驗，攜手所羅門揭示新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，以及工業AI落地普及的關鍵核心。（左起為Moxa台灣區負責人劉孟迪、Moxa亞太區總經理林世偉、所羅門資深協理鍾毓修）記者黃晶琳／攝影

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

四零四科技深耕工業互聯網超過35年，打造邊緣連線、工業運算和網路基礎設施解決方案，連結全球1.18億台工業設備，服務遍及全球87國，年度營收突破百億。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，Moxa在2026年的成長引擎都直接或間接跟AI相關的爆發式需求有關，看好由AI需求驅動的擴廠趨勢及台灣供應鏈海外建廠分散產能，將會進入規模化落地，持續帶動「整廠網通設備」的採購需求；設備的資安與安全性變為進入全球市場的「必備通行證」，像 Moxa 這種專業網通廠商提供的技術培訓與認證服務是關鍵的「資安服務化」加值配套；AI 實體化讓會移動的而且具備AI功能的自動化設備或載具增加，這帶動工業無線網通需求勁揚，並看好它在感知、控制、協作和資安四個層面的呈現爆發性成長。

林世偉認為，隨著AI實體化逐漸進入半導體廠、智慧倉儲及能源基建，工業網通已不再只是後勤支援的數據傳輸，更是支撐AI大腦運作的「神經系統」。網路通訊掌控了AI應用在場域落地的成功關鍵，成為新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，尤其無線工業網通提穩定可靠的高頻寬、低延遲的無線環境，將在感知、控制、協作和資安四個層面呈現爆發性成長。

Moxa也邀請所羅門資深協理鍾毓修、Moxa台灣區負責人劉孟迪一起對談，剖析AI、視覺感知與新一代無線通訊技術的深度整合，如何加速AI化智慧工廠演進。

網通設備 基礎設施 自動化設備 央行

延伸閱讀

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

邁達特旗下聚上雲代理 Forcepoint助企業打造資料護城河

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

相關新聞

影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。