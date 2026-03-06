快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

強化片場安全 勞動部、文化部聯手提升影視職安

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部、文化部召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」。勞動部／提供
勞動部、文化部召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」。勞動部／提供

勞動部職業安全衛生署5日與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，由署長林毓堂、局長王淑芳共同主持，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂及跨部會合作等議題進行討論，期強化影視拍攝作業安全管理。

職安署表示，勞動部、文化部近年來已合作推動影視業職災預防指引、契約指導原則、高風險作業檢核表及專案檢查等措施，逐步建構片場安全管理基礎。然而，日前發生的事故顯示，影視作業現場仍需強化安全衛生管理能力，因此召開本次研商會議，並達成四項共識：

一、強化高風險作業事前通報機制，將研修職安法規，要求拍攝單位於拍攝前上傳危害辨識與預防措施資料，並留存執行紀錄備查。

二、修訂相關預防指引內容，增列危險拍攝動作之風險辨識、控制措施及現場安全主管確認程序。

三、影視局將強化補助措施，提高違反職安相關規定之處罰機制。

四、由影視局、職安署及相關職業工會等合作建置第三方專業輔導機制，並持續編製影視安全手冊，加強教育訓練與宣導。

林毓堂指出，影視產業作業型態多元且具高度風險，拍攝過程常涉及高處作業、動火、水下及特技演出等情境，必須透過跨部會整合與公私協力，共同提升整體安全管理水準。

林毓堂以日前發生影視拍攝演員高處墜落，因防護不足而受傷事件為例，強調類似職災並非不可預防，凡涉及生命安全之事件，勞動部一定嚴肅面對，將更嚴格要求業者落實安全衛生管理，確保工作人員安心上工、平安返家。

職安署強調，影視產業不應以創意或拍攝需求為由忽視安全管理，將持續與影視局合作強化監督與制度精進，對高風險作業從嚴把關，對違規行為依法處理，確保影視工作者的生命安全獲得最基本、也最必要的保障。

影視產業 衛生署 影視 央行

延伸閱讀

北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核

捷運施工安全不打折 北市勞檢處攜手捷運安全伙伴齊為職安努力

影視職場安全強化 政府跨部會推重罰及通報新措施

雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

相關新聞

強化片場安全 勞動部、文化部聯手提升影視職安

勞動部職業安全衛生署5日與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，由署長林毓堂、局長王淑芳共同主持，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂及跨部會合作等議題進行討論，期強化影視拍攝作業安全管理。

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署 MOU 領航 AI 機器人智慧智造

推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團（7750）5日在經濟部傳產加值園區，與經濟部及金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄（MOU），正式加入「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。