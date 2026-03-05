新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署 MOU 領航 AI 機器人智慧智造

推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團（7750）5日在經濟部傳產加值園區，與經濟部及金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄（MOU），正式加入「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」。

新代集團表示，未來將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI與ESG深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

此次MOU由經濟部與金屬中心共同主導，規劃建置結合「AI應用、ESG永續、試製驗證、人才培育與示範展示」五大功能的智慧製造場域。

新代集團將投入智慧機器人與AI技術研發，推動智慧設備整合與產線示範應用，並透過技術能量，協助扣件業等傳統金屬產業升級為AI智慧設備應用模式，提升製程效率並落實節能減碳。

新代強調，集團深耕產業多年，此次參與大聯盟，集團包括新代科技、聯達智能、正鉑雷射「三箭齊發」，希望透過集團內部高度整合的技術優勢，解決金屬產業在轉型過程中面臨的痛點。

其中，新代科技作為核心大腦，將提供高性能控制器與雲端管理平台，為智慧機械奠定穩固基礎。聯達智能專注於機器人設備應用與工廠雲端監控系統，實現產線的自動化與數據化透明管理。

正鉑雷射則是深耕雷射技術結合集團能量，提供一站式加工整合方案，協助企業達成自動化與智慧化工廠目標。

正鉑雷射總經理陳政嚴說，透過加入推動大聯盟，正鉑得以更貼近產業需求，並藉由類產線示範與技術交流，提供更務實的產業服務，加速技術落地應用，攜手開創金屬產業的多元發展契機。

在全球供應鏈加速重塑之際，新代集團將持續深化AI與智慧製造技術布局，在金屬產業雙軸轉型中扮演關鍵推動力量，串聯產官學研資源，攜手打造更具韌性與競爭力的台灣製造體系，邁向AI智造與永續並行的新階段。