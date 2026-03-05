府副祕何志偉探望福林少棒 挺更多選手登上國際舞台

總統府副秘書長何志偉5日前往台北市士林區福林國小，關心國小少棒隊小球員們的訓練與學習情況，為孩子們加油打氣。何志偉指出，每支球隊、每位小球員成長過程，都有許多令人感動的故事，也有許多家庭與社區默默付出的身影，這樣一代一代的傳承，正是台灣最珍貴的力量。

何志偉由新北市議員候選人游明諺陪同，到福林國小關心小朋友的練球及學習狀況，現場氣氛溫馨熱絡。何志偉表示，台灣棒球能在國際舞台屢創佳績，背後其實有無數基層球員長年累積的努力。

何志偉也提到，陽信基金會長期支持台灣基層棒球發展，十多年來贊助許多球隊與年輕選手，在他們逐夢的道路上提供助力，也協助媒合許多優秀球員進入更高層級的專業球隊發展，讓更多有潛力的年輕選手能被看見、持續成長。其中包括今天開打的經典賽中張奕、孫易磊、朱育賢這些球員。

何志偉指出，這些年來與許多球隊互動，常常看到令人動容的畫面。許多小球員每天清晨練球、放學後繼續訓練，背後有家長、教練與後援會默默支持。「很多球員的阿公阿嬤都是我與台北市議員鍾佩玲的後援會成員，是看著我與佩玲長大的長輩，而現在，我也看著他們的孫子長大。」

何志偉也勉勵小球員們表示，成功從來不是偶然，「每一個看似幸運的瞬間，其實都是許多辛苦堆砌而成。成功往往是1%的幸運，加上99%的努力。」只要持續努力、堅持夢想，未來一定能在自己的舞台發光。

新北市議員候選人游明諺表示，過去在何志偉與鍾佩玲團隊服務期間，就常與福林國小少棒隊互動，看著孩子們從小在球場上揮汗成長，也見證許多令人感動的努力過程。

游明諺指出，體育生比一般學生更辛苦，不僅要投入高強度訓練，也要兼顧學業，每一步都需要極大的毅力與家人的支持。他期待這些努力不懈的棒球小將，未來能成為國家體壇的幼苗，在更大的舞台發光發熱，為台灣爭光。

台北市議員鍾佩玲也表示，每一位選手的養成都非常不容易，從基層訓練到逐步成長，需要長時間的努力與各界支持。她指出，為年輕選手提供良好的訓練環境，不只是幫助孩子追逐夢想，更是在為台灣培養未來的體壇之光。

何志偉強調，台灣棒球的成就，來自無數基層球員、教練與家庭長年累積的努力；未來也會持續關心基層體育發展，讓更多孩子在運動中找到自信與方向，讓台灣棒球的精神一代一代延續下去。