捷運施工安全不打折 北市勞檢處攜手捷運安全伙伴齊為職安努力

臺北市捷運工程安全伙伴自2024年簽約至今，在各安全伙伴努力下創造零重大職災之佳績，勞檢處為持續與各伙伴合作共同減災，特於5日與臺北市政府捷運工程局第一區工程處、第二區工程處，以及捷運工程承攬廠商進行簽署續約，並在勞動局王秋冬局長及捷運工程局陳郭正副局長共同見證下，順利完成本次安全伙伴結盟宣言續約儀式。

捷運工程施工複雜且有較高之危害性，尤其近年環狀線也陸續開工，在北市同時有約12個捷運標案如火如荼進行，為提升捷運工程勞工之危害意識，降低職業災害發生，透過締結捷運工程安全伙伴，將本市承攬捷運工程的廠商全數加入，用以強化各機關廠商間橫向聯繫、辦理教育訓練、宣導活動、工地觀摩、聯合稽查、訂定作業標準等方式，來提升職業安全衛生之管理水準，打造永續安全健康的職場環境。

勞動局王秋冬局長表示，捷運工程是本市重大基礎建設，其施工環境複雜、工期長且挑戰多，能維持零職災實屬不易，這不僅是一項成績單，更代表市府對勞工生命安全的高度重視。此外，勞動局也將持續推動「工安科技降災平安4年計畫」，推展以科技應用精進捷運工程智慧化職安管理，與各捷運工程安全伙伴持續提升營造安全環境，保持零職災的好成績。