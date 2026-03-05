台中銀財報／2025年全年 EPS 1.53元、獲利創新高 每股擬配發1.06元

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

2026-03-05 16:54