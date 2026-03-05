總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

賴總統表示，此次會議，深入討論攸關「全社會防衛韌性」的關鍵議題：也就是「國家藥物韌性整備計畫」。

他提到，近年來，由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈，正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險。美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。

他指出，尤其台灣藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定，面臨重大挑戰。

因此，賴總統特別指示行政院，邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」。政府將投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴總統說明，在此基礎上，將聚焦三項核心策略：

第一，「自給自足，強化在地供給韌性」：推動至少50項關鍵藥物的國產自製。透過政策補助、市場引導、以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，台灣能夠保有最基本的醫療能量。

第二，「智慧科技，完善監測調度」：成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center）」，導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。

第三，「提升產業動能，帶動兆元經濟」：推動生醫產業升級，讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中，不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。

賴總統表示，國家韌性，必須從各個層面共同累積。藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾，亟需政府與民間齊心協力、共同推動。

他樂見「健康台灣推動委員會」的運作，持續落實跨領域、跨專業的整合。今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」，首度召開聯席會議，讓健康議題正式納入國家氣候治理的核心，今天的會議，則是積極參與「全社會防衛韌性」的合作與行動。

賴總統說，感謝首次與會的環境部、經濟部、財政部與核安會，以及衛福部團隊的籌備，還有各位顧問、委員的共同參與，攜手合作為增進國人健康、提升生醫產業韌性繼續努力，一起打造健康、安全、又有高度韌性的台灣。