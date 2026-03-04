聽新聞
0:00 / 0:00
永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化
永笙-KY（4178）4日宣布，與中國大陸大型國際醫療集團簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動REGENECYTE臍帶血細胞新藥於大陸市場之授權合作。此次合作鎖定海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區之政策試點機制，規劃以真實世界數據（RWD）加速臨床落地與註冊推進。
永笙生技表示，海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區為大陸重要的醫療開放與制度創新試點，具備「臨床急需進口藥械先行使用」與「真實世界數據（RWD）應用」等政策機制，已成為國際創新醫藥與醫材進入大陸市場的關鍵窗口。
近年來，園區持續推動多項創新藥與醫材導入專案，並透過RWD累積與轉化，協助產品加速完成合規評價與註冊推進，展現其在專案落地與市場導入上的實務成果與示範效益。
永笙生技表示，本合作案將結合REGENECYTE的臨床應用優勢、與合作夥伴深耕海南博鰲樂城之政策與臨床資源，規劃建構高效率的「真實世界數據（RWD）轉化平台」。未來REGENECYTE可望透過一定規模患者的臨床使用與數據採集，推進早期市場導入，並同步規劃向中國大陸NMPA申請正式藥證，力拚縮短傳統取證所需時程，以「銷售與取證並進」的模式，精準卡位大陸大健康市場的爆發性商機。
永笙生技強調，此次合作將有助加速REGENECYTE在大陸的臨床可近性與市場布局，並為公司全球細胞治療產品商業化進程再添重要里程碑。永笙表示，公司同步推動第一上市規劃，預計於今年第2季正式上市，以支撐全球商業化推進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。