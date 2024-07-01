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8大行庫首波盤點 疑新青安人頭戶逾1700件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
八行庫查緝數字曝光，新青安疑似人頭戶逾1700件。本報資料照片
八行庫查緝數字曝光，新青安疑似人頭戶逾1700件。本報資料照片

為強化查核「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）產生的弊端，財政部政務次長阮清華上周五召集八大公股行庫開會，據了解，八大行庫近一周盤點疑似人頭戶案件的總量已超過一千七百件；此外，上周會議也達成六項共識，其中「限貸一次」將納入切結書事項，並由台銀負責聯繫聯徵中心，由聯徵註記新青安申貸戶，以落實「限貸一次」的規定。

為追查新青安的人頭戶、轉租等問題，知情人士指出，目前八行庫盤點疑似人頭戶案件已超過一千七百件，約占總量超過五萬件的新青安占比百分之三，財政部要行庫完成人頭戶確認並在本周五「交卷」的，僅止於一一三年三月底之前，四月一日之後承作的新青安，將列入第二波查緝，主要原因在於，內政部的實價登錄有兩個月的遞延期，因此四月的數字要等六月才會出來，因此先列入第二波查緝，讓行庫先完成三月底之前資料的追蹤調查。

至於逾一千七百件的第一批疑似人頭戶的貸款案，據指出，將在周五前清查完畢，確認是否真為人頭戶。

六大共識揪出違規

此外，知情人士說，上周五會議的共識共有六大重點，包括第一，國庫署將向金管會爭取，對於公股行庫因為查明客戶對新青安違規使用，要追回利息補貼而引發客訴，將不列入「公平待客」的扣分項目；第二，針對行政院拍板的的「限貸一次」，也將加入切結事項。

第三，拉高管理位階，各行庫董事長和總經理將親自督軍新青安的貸前和貸後管理問題；第四，台銀與土銀將兵分二路，土銀將提供公版的切結書給各大行庫，台銀則負責向聯徵中心聯絡，由聯徵中心在系統中新增「已辦新青安的註記」，以落實限貸令；第五，財政部將由國庫署提供表單，各大行庫要每月報送人頭戶查核和糾舉情形，國庫署也會和國稅局合作，把擔保品是否有出租等資料提供財部進行比對；第六，若查出有新青安的違規，則行庫未來將因為借款戶違反誠信，而對該借款戶作註記。

據了解，財政部、中央銀行、金管會已有共識，在財政部責成八行庫提出新青安的精進措施後，以人頭戶為重點的貸前及貸後管理，未來央行與金管會將列為重要金檢項目，除了例行金檢之外，日後也不排除進行專案金檢。

國稅局比對抓轉租

各行庫除清查新青安貸款戶疑似人頭戶的態樣並上報財政部之外，對於包租公的問題，公股金融圈人士透露，各行庫將把手上的新青安貸款名單交給財政部，再由國稅局出比對是否有「轉租」問題。

據指出，一千七百多件高風險態樣，不少是繳款來源非本人、短期內賣屋等樣態。其中在繳款來源部分，有些行庫只要是非本人繳款，就列入可疑態樣，必須再清查是否為父母幫子女借款，或是人頭戶。

另外，若謄本有「異樣」，尤其是產權是否移轉，當產權移轉後卻沒收到借款戶把全數房貸資金繳回給銀行，就會列為人頭戶。

至於短期內賣出是否為人頭戶，要檢視其合約內容是否有異常，或賣屋之後的資金去處，例如借款戶突然碰到經濟情況，可能造成短期賣屋，這些都會在周五前完成確認。

此外，國庫署上周已說明為避免有「婚姻懲罰」疑慮，限貸令暫時不用歸戶計算，而是夫或妻兩人各可申請一次新青安，但行庫主管表示，即使換屋時未申請新青安的妻子提出申請，兩人原本的房子仍必須賣出，否則就會違反央行的管制措施規定。

央行

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