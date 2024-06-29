新青安新規防濫用 行庫抓違規

防止新青安優惠遭人濫用，財政部不僅祭出一人一生限用一次的規定，昨日還找來公股銀行開會宣示徹查決心，希望銀行最慢兩周內可提報罪證確鑿的違規案件數，包括人頭戶及轉租等違規情形。

財政部修訂「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」，新增借款人限貸一次的規定，六月二十七日獲行政院會通過，新青安新規定自同日起實施，沒有空窗期，次長阮清華二十八日召集公股銀行高層開會，要求銀行應盡速查核，並提交轉租及人頭戶等明確違規個案件數，「查一個月太久了」，應該一、兩周內就能查出結果。

新青安貸款條件優惠，自去年八月一日實施後，房屋剛性需求湧現，推升房價及交易量，房地產交易轉趨熱絡，但沒多久即亂象頻傳，包括人頭戶申貸新青安，或是申貸新青安買房不是自住，而是轉租謀利，影響政府資源運用的公平性。

官員表示，銀行應篩選高風險個案並掌握證據，要給貸款戶說明的機會，釐清確實有違規情形，才會追回利息補貼，並重新核定貸款條件。

根據銀行公會整理，疑似人頭戶的可疑樣態很多，可依擔保品、保證人、借款戶做分類，例如，銷售差的新建案，突然有多筆成交來貸款；房貸標的短期內轉手多次或是價格偏離行情；一名保證人擔任多筆房貸的保證人；貸款人的頭期款，來自不相干的第三人；貸款人戶頭突然有大筆資金入帳，與其薪資財力不符等情形。

政府祭出新青安一生「限貸一次」管制，愛山林建設董事長祝文宇認為，這項管制對首購、房市都沒影響，主因在於買方多是考量房租和房價關係，在貸款利息比房租便宜的前提下，且年輕人多想住新房子，因此，即便政府祭出管制新措施，並不會影響房市需求。

祝文宇指出，這波全球通膨、升息之下，台灣經濟並未受到影響，且台股持續創高、位居高檔，很多民眾都因此賺到錢，資金又往房市流動，現在市場「錢太多了」，是有史以來最多的時候。

雖然不少建商私下擔心「房市過熱」，但祝文宇認為，這波房市「量價齊揚」格局，到明年都會持續下去，「榮景還沒有到頂」。

至於這波房市會漲到哪裡，祝文宇表示，從過去經驗來看，就是看供需，沒有住的需求，房價也漲不下去，認為這波北台灣一直到新竹都有住宅需求。

祝文宇強調，一旦股市下來就要小心，代表熱錢跑了，不過，若房市跌的話，也是從供給量大的地方，如中南部或二、三線區域先跌，而非機能完善的市中心。