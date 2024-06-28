房仲：6月成交明顯優於去年同期 看好台股帶動房市

房仲業者統計，6月都會區成交量普遍明顯優於去年同期，雖然各家狀況不一，但看好台股衝到23000點，以及新青安貸款帶動後續房市加溫。

住商機構統計旗下成交狀況，6月全台交易量較去年同期增加27.2%，信義房屋全台門市6月前26日成交件數年增超過2成，台灣房屋統計六都及新竹縣市6月整體交易量年增28.4%，永慶房屋6月成交量年增48%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，6月央行選擇性信用管制再緊縮，但市場上最大問題在於缺乏供給，加上市場熱錢滿滿，看似交易轉差，但買氣未潰散；面對7月，民眾要留意內政部與財政部在央行理監事會後，搭著新青安話題接棒打房，對短期交易頻繁的投機者將有一定影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說明，雖然央行提出第6波選擇性信用管制措施，不過台股衝到23000點，市場上資金與信心面都強，且新青安也幫助有需要的年輕人購屋。因此，即使6月接近上半年旺季尾聲，市場交易狀況仍熱絡，在資金與信心雙強的表現下，第3季房市有機會挑戰淡季不淡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍解釋，今年開春以來經濟景氣穩定復甦，加上新青安效應發酵，對於房價上漲預期與抗通膨需求攀升下，房市交易熱絡，雖4月因清明連假、銷售旺日減少，讓4月交易量短暫回檔修正，但5月開始受惠於台股表現佳、消費者信心增強，以及新青安促動購屋需求，讓房市交易連2月成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安上路後掀購屋潮，市場出現「低總房漲價」、「借人頭申貸」、「低薪開槓桿」等現象，因此政府連續祭出補網措施，包括申貸簽訂切結書，租金收入比對，第2戶貸款限貸6成，和1人限貸1次，由於市場上守規矩的人還是多於取巧者，因此人頭戶亂象可望稍稍降溫。