財部要求行庫速查新青安濫用 轉租人頭戶最快1週現形

財政部次長阮清華今天下午邀集各公股銀行高層開會，會中財政部要求各行庫儘速徹查新青安房貸轉租、人頭戶個案，希望最快1週、最慢2週內，提報「罪證確鑿」的違規案件數。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界關注。

為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

阮清華今天下午召集公股銀高層開會，會中財政部要求公股銀儘速提交轉租、人頭戶等確定違規的個案數，希望最好1週內、最慢於2週內出爐。

所謂違規案件與高風險案件不同，財政部官員說明，高風險僅是「疑似」人頭戶，所以各銀行須先找到高風險貸款戶，掌握相關確切證據，並請對方說明，確認有違規情事，才進入收回利率補貼、重新核定貸款條件等處罰。

財政部官員指出，除這波清查，之後也要繼續憑藉行庫授信經驗，以及銀行公會有關人頭戶高風險態樣的規範，過濾、篩選可疑個案，落實貸後管理精進措施，並定期回報財政部；但官員強調，對絕大多數明顯是合法的自住戶，「就不要去打擾」。